Çin’den deniz platformundan uydu hamlesi: Cielong-3 roketiyle 10 uydu uzaya gönderildi

Çin, ticari uydu taşımacılığı için geliştirdiği Cielong‑3 (Akıllı Ejderha-3) roketiyle 10 uyduyu uzaya gönderdi.

Fırlatma, Sarı Deniz kıyısındaki Haiyang kenti açıklarında konuşlandırılmış deniz platformundan gerçekleştirildi. Görev kapsamında gönderilen uyduların planlanan şekilde Alçak Yer Yörüngesi’ndeki konumlarına yerleştiği bildirildi.

Bu operasyon, Cielong-3 roketiyle yapılan 10’uncu başarılı taşıma görevi olarak kayda geçti.

ABD'NİN GPS'İNE ALTERNATİF OLACAK

Xinhua News Agency’nin haberine göre; fırlatılan uydular, Pekin merkezli Future Navigation tarafından geliştirilen Centispace‑1 uydu ağının yeni halkasını oluşturuyor.

Söz konusu uydu grubu, Çin’in küresel konumlama altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan BeiDou Navigation Satellite System’nin geliştirilmesine katkı sağlayacak. Bu sistem, ABD’nin Global Positioning System'ine (GPS) alternatif olarak geliştiriliyor.

Çin, bu proje kapsamında Alçak Yer Yörüngesi’nde toplam 160 uydudan oluşan geniş bir takım uydu ağı kurmayı hedefliyor.

TİCARİ UYDU PAZARINDAKİ TALEBE YANIT

China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT) bünyesindeki China Rocket Co., Ltd. tarafından geliştirilen Cielong-3 roketi, ticari uydu pazarında artan fırlatma talebini karşılamak amacıyla tasarlandı.

31 metre uzunluğunda ve 2,65 metre çapındaki katı yakıtlı roket, dört aşamalı ateşleme sistemine sahip. Araç, yerden yaklaşık 500 kilometre yükseklikteki Güneş eşzamanlı yörüngeye 1,6 tona kadar yük taşıyabiliyor.

Uzmanlara göre roket, kilogram başına fırlatma maliyetini 10 bin doların altına düşürme potansiyeline sahip.

YENİ NESİL ROKETLER YOLDA

Çin Roket Şirketi, daha önce geliştirdiği Cielong‑1 roketiyle 2019 yılında Güneş eşzamanlı yörüngeye üç uydu göndermişti. İlk nesil roket yaklaşık 200 kilogram taşıma kapasitesine sahipti.

Şirketin üzerinde çalıştığı yeni nesil Cielong‑4 roketinin ise 2,5 tona kadar yük taşıma kapasitesine ulaşması hedefleniyor. Bu gelişme, Çin’in hızla büyüyen ticari uzay sektöründeki rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.