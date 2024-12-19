Çin'den Starlink'e rakip: 13 bin adetlik uydu kümesinin ilk fırlatması gerçekleşti

Haber Merkezi

Çin, Guowang adını verdiği geniş bant internet mega takımyıldızının inşasına başladı. Long March 5B roketiyle fırlatılan 10 uydu, Alçak Dünya Yörüngesi (LEO)'ne yerleştirildi.

GUOWANG UYDU TAKIMYILDIZI

Guowang, Çin hükümetinin 2021 yılında kurduğu China Satnet şirketi tarafından yönetiliyor. Adı "ulusal ağ" anlamına gelen Guowang, yaklaşık 13 bin uydudan oluşacak.

Guowang uyduları, Hainan adasındaki Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nden Long March 5B roketiyle fırlatıldı. Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi (CALT), fırlatmanın başarılı olduğunu ve uyduların hedef yörüngeye yerleştirildiğini açıkladı.

Çin, Qianfan ("Bin Yelken") adlı bir başka geniş bant mega takımyıldızı daha inşa ediyor. Qianfan, yaklaşık 13 bin uydudan oluşacak ve bu yıl içinde 54 uydusu fırlatıldı

STARLİNK'İN ÇİN VERSİYONLARI

Qianfan ve Guowang, SpaceX'in Starlink uydu internet sisteminin Çin versiyonları olarak değerlendiriliyor. Starlink, şu anda 6 bin 800'den fazla aktif uyduya sahip ve bu sayı hızla artıyor.

ABD Uzay Kuvvetleri, Guowang uydularının 1097 x 1110 km x 86,5 derecelik bir yörüngeye yerleştirildiğini açıkladı.