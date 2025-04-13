Çin'den yeni çip kararı: Intel'e ağır vergiler geliyor

Haber Merkezi

Çin'in aldığı yeni bir karar, küresel yarı iletken sektöründe önemli yankılar uyandırdı. İthal edilen çiplerin kökeninin belirlenmesine yönelik getirilen bu yeni düzenleme, Tayvan merkezli üreticileri korurken, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı büyük yarı iletken firmalarını olumsuz etkileyecek gibi görünüyor.

YENİ DÜZENLEMENİN DETAYLARI

Çin Gümrük Genel İdaresi tarafından yapılan bu değişiklik ile birlikte, ithal edilen çiplerin menşei artık üretildiği yer olarak kabul edilecek.

Daha önce çipin tasarlandığı veya paketlendiği yer menşei belirlemede etkili olabiliyordu. Ancak yeni kural, yarı iletken üretiminin yapıldığı ülkeyi ön plana çıkarıyor.

Bu yeni düzenleme, özellikle çip üretimini Tayvanlı şirketlere dış kaynak olarak veren AMD, Nvidia ve Qualcomm gibi yarı iletken devleri için avantajlı bir durum yaratıyor.

Bu şirketlerin ürünleri, Çin'in ABD'den gelen ürünlere uyguladığı yüzde 125'lik yüksek tarifeden muaf tutulacak.

ABD'Lİ ÜRETİCİLERE DARBE

Ancak bu yeni kuralın olumsuz etkileyeceği bazı yarı iletken şirketleri de bulunuyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde üretim yapan Intel, GlobalFoundries ve Texas Instruments gibi firmalar, bu yeni düzenlemeden ciddi şekilde etkilenecek.

Çünkü bu şirketlerin ürettiği çipler, ABD menşeli olarak kabul edilecek ve dolayısıyla yüzde 125'lik ithalat tarifesine tabi olabilecek.

Çin Yarı İletken Endüstrisi Derneği (CSIA) tarafından yapılan açıklamada, yonganın işlendiği yerin, çipin nerede geliştirildiği veya paketlendiğinden bağımsız olarak 'menşei ülke' olarak kabul edildiği vurgulandı.

Bu kuralın hem paketlenmiş hem de paketlenmemiş yarı iletken ürünleri için geçerli olduğu belirtildi.