Çin'in insansı robotları futbol oynarken görüntülendi

Çin'in başkenti Pekin'de dün bir grup insansı robot, bir futbol maçı için sahaya çıktı.

Oyunun hızından çok, robotların çevikliği, dengesi ve yapay zeka destekli karar alma yeteneklerini sergilemeyi amaçlayan etkinlik, Çin'in robotik alanındaki ilerlemesini gözler önüne serdi.

20 DAKİKALIK MAÇ YAPTILAR

Siyah ve mor forma giyen insansı robotlar, iki 10 dakikalık yarıdan oluşan bir maç yaptı ve bir takım sahadan 5-3 galip ayrıldı.

Robotlar, kenarda duran koçlar yerine, tamamen kendi yerleşik algoritmaları tarafından kontrol edildi.

Bu gösteri, makine otonomisinin ne kadar ilerlediğinin bir kanıtıydı.

Maç sırasındaki en etkileyici unsur, robotların karar verme yetenekleriydi. Kameralar ve sensörler yardımıyla gelişmiş görsel tanıma yetenekleri sergileyen robotlar, topu, kaleyi ve rakipleri yüzde 90 doğrulukla tanıyabildi.

Ayrıca, derin takviyeli öğrenme gibi gelişmiş yapay zeka tekniklerini kullanarak pas, top sürme ve şut atma gibi gerçek zamanlı kararlar aldılar. Hatta bir takım arkadaşının sahada nereye hareket edeceğini bile tahmin edebildiler.

Etkinlik aynı zamanda, 15-17 Ağustos tarihleri arasında Pekin'de düzenlenecek olan 2025 Dünya İnsansı Robot Oyunları için bir ön hazırlık niteliği taşıyor.