Çin'in uçan taksisi Afrika'da ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Çin yapımı bir elektrikli hava taksisi, Afrika kıtasında ilk kez havalandı.

Çin'in Guangzhou kentinde bulunan EHang Holdings tarafından geliştirilen pilotsuz elektrikli kalkış ve iniş aracı (eVTOL), tarihi uçuşunu Ruanda'nın başkenti Kigali'de gerçekleştirdi.

Bu önemli test uçuşu, 34 ülkeden katılımın olduğu Afrika Havacılık Zirvesi ve Sergisi sırasında düzenlendi.

Uçuş, Ruanda tarafından Çinli devlete ait inşaat ve mühendislik şirketi China Road and Bridge Corporation (CRBC) iş birliğiyle organize edildi.

RUANDA HAVA ULAŞIMINDA LİDERLİĞİ HEDEFLİYOR

Ruanda ve CRBC arasındaki bu ortaklık, Afrika ülkesini gelişmiş havacılık teknolojilerini benimsemede lider bir konuma getirmeyi amaçlıyor.

14,2 milyon nüfusa ve büyüyen bir turizm sektörüne sahip olan Ruanda, bu teknolojiyle kentsel sıkışıklığı ve hava kirliliğini azaltmayı hedefliyor.

Ülke, uçan taksi gibi yenilikçi sistemleri içeren hava ulaşımı sektörünü canlandırmak için aktif olarak "yatırım ve teknoloji ortakları" arıyor.