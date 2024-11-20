Çinli akıllı telefon üreticileri, Avrupa'da Apple ve Samsung'a meydan okuyor

Haber Merkezi

Çinli akıllı telefon üreticileri, Avrupa pazarında daha güçlü bir yer edinmek ve daha yüksek kâr marjlı premium cihazlar satmak için çalışmalarını hızlandırıyor.

Dünyanın en hızlı büyüyen markalarından biri olan Realme, önümüzdeki üç yıl içinde kıtadaki pazar payını iki katından fazla artırmayı hedefliyor.

REALME'DEN İDDİALI HEDEF

Analistlere göre, 2020'den geçen yıla kadar Avrupa satışlarını yüzde 275 artıran Shenzhen merkezli Realme, önümüzdeki üç ila beş yıl içinde pazar payını yüzde 4'ten yüzde 10'un üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Şu anda kıtanın dördüncü büyük tedarikçisi olan Realme, 2021'de 100 milyon küresel telefon sevkiyatına ulaşan en hızlı şirket oldu ve Tech Insights ve Counterpoint Research'ün araştırmasına göre, akıllı telefon pazarındaki yavaşlamaya rağmen geçen yıl 200 milyona ulaşan beşinci en hızlı şirket oldu.

AVRUPA PAZARINDA BÜYÜME HEDEFİ

Şirketin ürün pazarlama müdürü Francis Wong, "Realme, Avrupa pazarında başarıya ulaşırsa, tüm markamız büyük ölçüde yükselecek ve küresel satışlarımıza yardımcı olacaktır." dedi.

PAZARLAMA MALİYETLERİ YÜKSEK

Ancak Wong, Apple ve Samsung'a sadık Avrupalı müşterilere satış yapmanın getirdiği pazarlama maliyetlerinin, şirketin 2018'de bağımsız bir şirket haline geldiğinde ilk büyük pazarı olan Hindistan'dakinden 10 kat daha fazla olduğunu da sözlerine ekledi.

AVRUPALI TÜKETİCİLERİN TERCİHLERİ

Avrupalı tüketiciler, Çinli markalara daha az aşina ve paranın karşılığını alma konusunda daha az endişeli.

Bu da şirketin büyümesinin kıtada, sadece birkaç yıl içinde satışlarını ikiye, üçe veya dörde katladığı diğer pazarlara göre şimdiye kadar daha yavaş olduğu anlamına geliyor.

HONOR'DAN KATLANABİLİR CİHAZ ATAĞI

Bu yıl, Çinli akıllı telefon üreticileri, katlanabilir cihazlar, gelişmiş kameralar ve süper hızlı şarj cihazları gibi yeni teknolojilerle pazar payı kazanma fırsatı görerek Avrupa satışlarını artırmak için yeni çabalar gösterdiklerini söylüyor.

Shenzhen merkezli Honor'un Avrupa başkanı Tony Ran, "Avrupa'nın hem katlanabilir cihazlara hem de çevirmeli telefonlara kucak açan çok açık bir tutum sergilediğini gördük... Bu gerçekten bir oyun değiştirici." dedi ve kıtanın şirketin Çin dışındaki en önemli pazarı olduğunu da sözlerine ekledi.

Honor, ikinci çeyrekte batı Avrupa'da katlanabilir akıllı telefonların bir numaralı satıcısı olmak için Samsung'u geride bıraktı ve bir önceki çeyrekte genel Avrupa pazar payı açısından ilk beş satıcı arasına girdi.

OPPO'DAN PREMIUM SEGMENT HAMLESİ

Bu arada Oppo, geçen ay Avrupa'da amiral gemisi Find X8 serisini piyasaya süreceğini ve premium markası için yüksek profilli bir dönüşe işaret ettiğini söyledi.

Yurt dışı pazarlama, satış ve hizmetlerden sorumlu başkan Billy Zhang, Oppo'nun uzun vadede Avrupa pazarına yatırım yapmaya "kararlı" olduğunu söyledi.

Billy Zhang, zorluklara rağmen, tüketicilerin yavaş yavaş Oppo markasına alışacağını umuyordu; "İlk adım her zaman acı vericidir." dedi.

XIAOMI PREMIUM PAZARI HEDEFLİYOR

IDC'nin rakamlarına göre, uzun süredir Apple ve Samsung'un ardından kıtanın en çok satan telefon üreticisi olan Xiaomi de premium pazar payını 2024'ün üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 2,7'den yüzde 4,3'e çıkardı.

Analistler, Çinli üreticilerin son yıllarda Avrupa pazar paylarını yüzde 4'ün üzerine çıkarmakta zorlandıklarını, ancak Şampiyonlar Ligi veya Fransa Açık gibi büyük spor etkinliklerinin sponsorluğunu içeren agresif pazarlama kampanyalarıyla büyük faturalar çıkardıklarını belirtiyor.