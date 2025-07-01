Çinli doktorlardan bir ilk: 5 bin km uzaktaki hasta uydular ile ameliyat edildi

Çin'de görev yapan bir cerrahi ekip, Pekin'de bulunan iki hastayı 5 bin kilometre uzaktaki Lhasa'dan uydu bağlantısı ile ameliyat ederek bir ilki gerçekleştirdi.

Bu çığır açan başarı, robotik cerrahi teknolojisinin uzak ve yetersiz hizmet alan bölgelere ulaştırılmasının önünü açıyor.

TEKNOLOJİK ENGELLER AŞILDI

Geleneksel 5G destekli telecerrahi mesafe ile sınırlıyken, uydu bağlantılarındaki yüksek gecikme süresi şimdiye dek hassas ameliyatları imkansız kılıyordu.

Ancak geliştirilen yeni teknolojiler sayesinde gecikme telafi edildi, bant genişliği ihtiyacı düşürüldü ve 5G yedeklemesiyle kesintisiz bir operasyon güvence altına alındı.

Profesör Rong Liu liderliğindeki ekip, Apstar-6D uydusunu kullanarak karaciğer kanseri ve hemanjiomu olan iki hastayı başarıyla tedavi etti.

124 dakikaya kadar süren operasyonlarda ciddi bir komplikasyon yaşanmazken, hastaların 24 saat içinde taburcu edilmesi büyük bir başarı olarak kaydedildi.

TIPTA YENİ BİR SINIR: UZAY ÇAĞI TEKNOLOJİSİ

Bu buluş, uzaktan ameliyat menzilini 5 bin km'den 150 bin km'nin üzerine çıkararak afet bölgeleri ve savaş alanları gibi noktalarda hayat kurtarabilir.

Çin, klinik doğrulamaların ardından bu uydu destekli modeli rutin sağlık hizmetlerine entegre etmeyi planlıyor.