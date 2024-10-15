Çinli marka POCO'dan yeni karar: Tüm siteler kapatılıyor

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Bütçe dostu akıllı telefonlarıyla tanınan POCO, resmi web sitesini 31 Aralık 2024 tarihinde kapatacağını duyurdu. Bu tarihten itibaren POCO ürünleri ve hizmetleri, Xiaomi web sitesi üzerinden sunulmaya devam edecek.

Xiaomi, POCO'yu 2020 yılında bağımsız bir marka olarak tanıtmıştı. Ancak Poco markalı telefonların çoğu, Redmi telefonlarıyla büyük benzerlik gösteriyordu.

Bu durum, POCO'nun gerçek anlamda bağımsız bir marka olarak faaliyet göstermediği eleştirilerine yol açmıştı.

Xiaomi'nin bu kararı, çevrimiçi varlığını sadeleştirme ve markalar arasındaki ayrımı netleştirme amacını taşıyor olabilir.

KULLANICILAR ETKİLENECEK Mİ

POCO web sitesinin kapanması, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde etkilemeyecek. Tüm müşteri desteği, ürün teklifleri ve mevcut hizmetler, sorunsuz bir şekilde Xiaomi web sitesine aktarılacak.

Geçiş süreci, 21 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Bu tarihten sonra POCO web sitesinden alışveriş yapmak mümkün olmayacak.

Mevcut POCO Puanları ve sadakat puanları Xiaomi ekosistemine aktarılacak ve geçerliliğini koruyacak. Ayrıca, mevcut kuponlar 12 Aralık'tan önce yeniden verilecek.

Geçmiş siparişler, takip bilgileri ve kullanıcı yorumları da Xiaomi platformuna taşınacak. Kullanıcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmayacak; tüm bilgiler otomatik olarak aktarılacak.

31 Aralık'ta web sitesi kapandıktan sonra, POCO web sitesine erişmeye çalışan kullanıcılar otomatik olarak Xiaomi web sitesindeki ilgili sayfaya yönlendirilecek.