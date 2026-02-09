Çinli markalar, 7 inç ekranlı akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ismi henüz açıklanmayan en az iki büyük Çinli üretici, 7 inç ekranlı yeni telefonlar üzerinde çalışıyor.

Geliştirilen bu modellerin katlanabilir yapıda değil, klasik akıllı telefon formunda olacağı belirtiliyor.

MEVCUT AMİRAL GEMİLERİNİ GERİDE BIRAKACAK

Piyasadaki mevcut amiral gemisi modelleri genellikle 6,9 inç seviyelerinde kalırken, yeni cihazlar bu sınırı aşacak.

Geçmişte bu boyuta yaklaşan en belirgin örnek olarak 2022 yılında piyasaya sürülen Vivo X Note modeli gösteriliyor.

TABLET VE KATLANABİLİR TELEFONLARA ALTERNATİF

Büyük ekran arayan ancak tabletlerin taşınabilirliğinden veya katlanabilir telefonların teknik kısıtlamalarından memnun olmayan kullanıcılar için yeni bir alternatif doğuyor.

Klasik tasarıma sahip bu dev cihazların, geniş kasaları sayesinde gelişmiş kamera sistemleri ve yüksek kapasiteli bataryalar sunması bekleniyor.