Çinli OnePlus, ABD'deki ticaret kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalabilir

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, ABD'de yeni bir soruşturma baskısıyla karşı karşıya.

ABD Temsilciler Meclisi'nin iki üyesi, markanın akıllı telefonlarının kullanıcı verilerini gizlice Çin'deki sunuculara gönderdiği yönündeki endişeler nedeniyle Ticaret Bakanlığı'ndan şirketi soruşturmasını istedi.

KULLANICI VERİLERİ İZİNSİZ ÇİN'E GÖNDERİLİYOR İDDİASI

Reuters tarafından elde edilen bir mektuba göre, Michigan'dan Cumhuriyetçi Temsilci John Moolenaar ve Illinois'den Demokrat Temsilci Raja Krishnamoorthi, bu taleplerini son bir analize dayandırdı.

Bu analizin, OnePlus cihazlarının kullanıcı bilgisi veya izni olmadan büyük miktarda kullanıcı verisini toplayıp Çin'de bulunan sunuculara iletebileceğini öne sürdüğü belirtildi.

Bu durum, hassas kişisel bilgilerin güvenliği konusunda ciddi bir endişe kaynağı olarak görülüyor. Milletvekilleri, bu iddiaların acilen araştırılması gerektiğini vurguladı.

Milletvekilleri, mektupta Ticaret Bakanlığı'nı OnePlus'ı ABD "Varlık Listesi"ne (Entity List) eklemeyi düşünmeye çağırıyor.

Bu listeye eklenmek, OnePlus'ın Amerikan yapımı teknolojilere erişimini kısıtlayacak ve ABD şirketleriyle iş yapma yeteneğine ciddi kısıtlamalar getirecek.

Bu, daha önce Huawei, DJI ve TikTok'un ana şirketi ByteDance gibi diğer Çinli teknoloji firmalarına uygulanan yaptırımları anımsatıyor.

OnePlus ABD pazarında zor bir döneme girebilir. Ticaret Bakanlığı'nın bir soruşturma başlatıp başlatmayacağı ise henüz belli değil.