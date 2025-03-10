Çinli siber korsanlar ABD'nin kritik altyapılarına saldırdı

Haber Merkezi

ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), ABD'nin kritik altyapısına yönelik siber saldırılar düzenleyen 12 Çinli bilgisayar korsanına dava açıldığını duyurdu.

Bu kişiler, ABD Hazine Bakanlığı da dahil olmak üzere 100'den fazla Amerikan şirketini hedef almakla suçlanıyor.

ABD siber saldırı suçlaması, Çin ile ABD arasındaki gerilimi tırmandıracak gibi görünüyor. Çinli hackerlar, ABD'nin önemli kurumlarına ve şirketlerine yönelik siber saldırılar düzenlemekle suçlanıyor.

SUÇLAMALARIN DETAYLARI VE HEDEF ALINAN KURUMLAR

Savcılar, saldırganların hukuk firmaları, savunma sanayi şirketleri, devlet kurumları, üniversiteler, teknoloji şirketleri ve sağlık hizmetlerini hedef aldığını doğruladı.

Saldırganlar, kurumsal yazılımlardaki kapatılmamış güvenlik açıklarından yararlanarak kurbanların ağlarına erişim sağladı.

ABD Hazine Bakanlığı saldırısı ve diğer siber saldırılar, ABD'nin ulusal güvenliği için ciddi bir tehdit olarak görülüyor.

Adalet Bakanlığı, "i-Soon" lakaplı Anxum Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. adlı örgütün parçası olan sekiz kişiye de dava açıldığını duyurdu.

Bu örgütün, "ÇHC'nin (Kamu Güvenliği Bakanlığı) MPS ve Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın (MSS) talimatı doğrultusunda bilgisayar saldırıları gerçekleştirdiği" iddia ediliyor.

MPS ve MSS'nin bu saldırılar için "cömertçe ödemeler yaptığı" ve grubun başarıyla istismar ettiği her e-posta kutusu için yaklaşık 10 bin ila 75 bin dolar arasında ödül verdiği belirtiliyor.