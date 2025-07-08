Çinliler bu kez robot köpek sektöründe iddialı: Karşınızda Black Panther II

Şanghay merkezli yeni bir girişim olan Mirror Me, dünyanın en hızlı dört ayaklı robotlarından birini geliştirerek, sektör lideri Boston Dynamics'e meydan okudu.

Şirketin "Black Panther II" adını verdiği robot köpek, Çin'in Wuhan kentinde canlı yayında gerçekleştirilen 100 metrelik bir yarışı etkileyici bir sürede tamamladı.

HIZIYLA REKORLARI ALTÜST ETTİ

Black Panther II, 100 metre yarışını 13.17 saniyede tamamlarken, saniyede 9.7 metrelik bir azami hıza ulaştı ve bu performansıyla Boston Dynamics'in WildCat modelini geride bıraktı.

Bu süre, 19.87 saniye ile Guinness Rekor'unu elinde tutan Güney Koreli HOUND'dan da önemli ölçüde daha hızlı.

YENİ REKOR İÇİN GÜN SAYIYORLAR

Önceki bir testte saniyede 10.9 metrelik daha da yüksek bir hıza ulaşan robotun potansiyelinin daha da yüksek olduğu belirtiliyor.

Şirketin kurucu ortağı Jin Yongbin, "zamanı geldiğinde" Guinness Dünya Rekoru'nu kırmak için resmi başvuruda bulunacaklarını söyledi.