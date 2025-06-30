Çinliler, Elon Musk'ın Neuralink beyin çipine meydan okuyor

Çinli bilim insanları, beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) teknolojisinde, Elon Musk'ın Neuralink projesine rakip olabilecek devrim niteliğinde bir başarıya imza attı.

Nankai Üniversitesi'nden bir ekip, kan damarları aracılığıyla beyne yerleştirilen bir BCI implantının dünyadaki ilk insan denemesini başarıyla tamamladı.

AÇIK KAFATASI AMELİYATI GEREKTİRMİYOR

Neuralink'in açık kafatası ameliyatı gerektiren yaklaşımının aksine, Çinli araştırmacıların geliştirdiği bu yöntem çok daha az invaziv (daha az müdahaleci).

Cerrahlar, minimal invaziv bir boyun damarı prosedürüyle, hastanın beyin damar sistemine bir stent elektrot yerleştirdi.

Bu yenilikçi yaklaşım, hem cerrahi riskleri azaltıyor hem de iyileşme süresini kısaltıyor. Bu, nörolojik bozuklukları tedavi etme ve kaybedilen motor işlevlerini geri kazandırmada BCI'ların potansiyelini önemli ölçüde artırıyor.

FELÇLİ HASTA KAVRAMA YETENEĞİNİ GERİ KAZANDI

Deneme, altı ay önce geçirdiği beyin enfarktüsü nedeniyle vücudunun sol tarafı felçli olan 67 yaşındaki bir erkek hasta üzerinde gerçekleştirildi.

Tedavinin ardından hastanın, düşünce gücüyle gönüllü olarak kavrama yeteneğini yeniden kazandığı ve ilaç almak gibi günlük işleri yapabildiği bildirildi.

Özellikle, işlem sonrasında herhangi bir enfeksiyon veya tromboz gibi yan etki görülmemesi, yöntemin güvenilirliği açısından umut verici olarak değerlendirildi.

Bu başarı, beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.