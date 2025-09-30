Çinliler geliştirdi: Kemik yapıştırıcısı kırıkları 3 dakikada onarıyor

Çinli bilim insanları, geleneksel olarak iyileşmesi aylar süren kırıkları sadece dakikalar içinde onarabilen devrim niteliğinde yeni bir "kemik yapıştırıcısı" geliştirdi.

"Bone-02" adı verilen ürün, ortopedik yaralanmaların tedavisinde çığır açma potansiyeli taşıyor.

TEK ENJEKSİYONLA 3 DAKİKADA ONARIM

Yapıştırıcı tedavisi, tek bir enjeksiyon şeklinde uygulanıyor ve parçalanmış kemik parçalarını sadece üç dakika içinde birbirine bağlayabiliyor.

Yapılan bir denemede, bileği kırılan bir hastanın 3 cm'lik küçük bir kesiden yapılan tek bir enjeksiyonla üç dakikada iyileştiği ve üç ay sonra tamamen sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Bu yöntem, normalde metal plaka ve vidalar gerektiren ve bunların çıkarılması için ikinci bir ameliyatı zorunlu kılan geleneksel tedavilere büyük bir alternatif sunuyor.

İLHAM KAYNAĞI İSTİRİDYELER

Araştırmacılar, bu buluşun ilhamını istiridyelerin su altı yüzeylerine güçlü bir şekilde yapışabilme yeteneğinden aldıklarını belirtti.

"Bone-02"nin yaratıcıları, maddenin 180 kilogramın üzerinde bir bağlanma kuvveti gösterdiğini ifade ediyor.

Bu yeni kemik yapıştırıcısı, kemik iyileşirken vücut tarafından doğal olarak emilebiliyor ve bu sayede implantları çıkarmak için ikinci bir ameliyata gerek kalmıyor.

İlk testler ayrıca, bu yöntemin metal plaka prosedürlerine göre daha az enfeksiyona yol açtığını gösteriyor.