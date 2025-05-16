Çinliler, sürücüsüz taksilerini Türkiye yollarında test etmek istiyor

Haber Merkezi

Çinli teknoloji şirketlerinin küresel otonom sürüş pazarına hakim olma çabaları hız kesmeden devam ediyor.

Financial Times'ın haberine göre, Çin'in önde gelen teknoloji gruplarından Baidu'nun, Avrupa'da robotaksi testlerine başlamak üzere önemli görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

Konuya yakın kaynaklara göre Baidu, İsviçre'nin ulusal posta servisiyle potansiyel bir ortaklık kurmayı hedeflerken, operasyonlarını Türkiye'ye de genişletmeyi planlıyor.

Teknoloji devinin otonom araç birimi olan Apollo Go'nun robotaksilerini test etmeyi ve yıl sonuna kadar İsviçre'de bir ofis kurmayı hedeflediği belirtiliyor.

Bu kararda, yerel yönetimin yenilikçi mobilite teknolojilerine karşı "açık tutumunun" etkili olduğu ifade ediliyor.

Swiss Post ise şu an için Baidu veya başka bir teknoloji sağlayıcısıyla herhangi bir ortaklıkları veya iş birlikleri olmadığını, ancak mobilitenin geleceğini ve yeni müşteri gereksinimlerini değerlendirdiklerini açıkladı.

BAIDU'NUN KÜRESEL GENİŞLEME STRATEJİSİ

Baidu'nun kurucu ortağı ve CEO'su Robin Li, yatırımcılara 2025 yılının genişleme için "çok önemli bir yıl" olacağını söyledi.

Li, şirketin "varlık açısından hafif" bir genişleme yaklaşımıyla taksi şirketleri ve filo operatörleri arasında potansiyel ortaklar belirlediğini de sözlerine ekledi.

Baidu, halihazırda Çin genelinde 10'dan fazla şehirde faaliyet gösteriyor ve Hong Kong'da küçük ölçekli bir deneme yürütüyor.

Şirketin otonom araç filosu için yurt dışı genişleme planı, diğer Çinli rakiplerinin benzer hamlelerini takip ediyor.

Guangzhou merkezli WeRide bu yıl Fransa'nın Valence kentinde ve Zürih havaalanında robobüslerinin denemelerini başlatırken, "Pony.ai" ise Lüksemburg'da robotaksisi için bir test izni aldığını duyurdu.

Hatta Uber, bu yıl WeRide, Pony.ai ve Momenta adlı üç Çinli otonom araç şirketiyle, robotaksilerini Avrupa ve Orta Doğu gibi küresel pazarlardaki filolarına konuşlandırmak için anlaşmalar imzaladı.

ÇİN İLE BATI ARASINDA YENİ REKABET: ABD ENDİŞELİ

Otonom araç geliştirme yarışı, elektrikli araç geliştirmede zaten önemli bir yol kat etmiş olan Çin ile Batı arasında yeni bir rekabet alanı olarak görülüyor.

Çin yapımı yüksek teknolojili otomobillerin giderek yaygınlaşması, Washington'da güvenlik endişelerine de yol açıyor.

Geçtiğimiz yıl Biden yönetimi, araçların sürücüleri gözetleyebileceği yönündeki ulusal güvenlik endişelerini gerekçe göstererek Çin bağlantılı araç yazılımlarını yasaklamak için harekete geçmişti.

Robotaksilerde yaygın olarak kullanılan lidar sensörlerinin Çin'deki en büyük üreticisi olan Hesai ise, Çin ordusuyla bağlantılı olduğu iddiasıyla Pentagon'un kara listesine alınmıştı. Hesai ise bu tür bağlantıları reddediyor.

ROBOTAKSİLER ÇİN'DE YAYGINLAŞIYOR

Sektördeki güvenlik ve sigorta düzenlemeleri konusundaki endişelere rağmen, Goldman Sachs analistleri bu ay, 2030 yılına kadar Çin'in büyük şehirlerinde yarım milyondan fazla robotaksinin faaliyet göstereceğini tahmin ediyor.

Robotaksilerin küresel taksi filosundaki payının ise 2025'teki yüzde 1'den az seviyesinden 2030'da yüzde 9'a çıkması ve pazarın bugünkü 54 milyon dolarlık değerinden yıllık 47 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Goldman analistleri, sürücüsüz otomobil sektöründe Baidu, WeRide ve Pony.ai gibi mevcut Çinli liderlerin, "yüksek teknolojik giriş bariyeri" ve algoritmaları geliştirme ile kitlesel dağıtım için gerekli verileri toplama konusundaki üstünlükleri nedeniyle diğer şirketlere göre avantajlı olduğunu belirtiyor.

Çin'in en büyük robotaksi operatörü olan Baidu'nun Apollo Go araçları, geçen yılın dördüncü çeyreğinde halka 1,1 milyon yolculuk sağladı ve ocak ayında kümülatif yolculuk sayısı 9 milyonu aştı.

Şirketin Avrupa'ya, özellikle Türkiye ve İsviçre'ye açılma planlarının detayları ilk olarak Wall Street Journal tarafından bildirilmişti. Baidu ise konuyla ilgili henüz resmi bir yorum yapmadı.