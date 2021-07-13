Çip krizinde son durum: Yeni zamlara hazırlıklı olun

İlk başta otomobilde başlayan ve ardından tüketici elektroniği sektörüne yayılan çip krizi hakkında tüm detayları derledik.

Çip krizi, bu yılın başlarında ilk olarak otomotiv sektöründe patlak verdi. Birçok otomobil üreticisi, yarı iletken tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle zaman zaman üretimi durdurmak zorunda kaldı.

Otomotivi etkisi altına alan çip krizi, ardından tüketici elektroniği sektörüne sıçradı. Bilgisayar, akıllı telefon ve televizyon gibi birçok ürünün üretiminde ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

Peki bu kriz ne kadar sürecek ve ürün fiyatları nasıl etkilenecek? Çip kriziyle ilgili merak ettiğiniz her şeyi videomuzda bulabilirsiniz.