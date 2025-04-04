Daha hızlı, daha verimli: Qualcomm, Snapdragon 8s Gen 4'ü tanıttı

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Qualcomm, en son amiral gemisi mobil yonga seti olan Snapdragon 8s Gen 4'ü resmi olarak tanıttı. SM8735 olarak da bilinen bu yonga seti, TSMC'nin N4P 4nm üretim süreciyle geliştirildi.

Amiral gemisi Snapdragon 8 Elite'teki Oryon çekirdekleri yerine Kryo CPU'ları kullanan Snapdragon 8s Gen 4, sekiz çekirdekli yapısıyla dikkat çekiyor.

YÜKSEK PERFORMANS VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Qualcomm'a göre, Snapdragon 8s Gen 4, önceki nesil Snapdragon 8s Gen 3'e göre yüzde 31 daha yüksek CPU performansı ve yüzde 39 daha fazla enerji verimliliği sunuyor. Bu da daha uzun pil ömrü ve daha akıcı bir kullanıcı deneyimi anlamına geliyor.

GRAFİK VE OYUN PERFORMANSI

Adreno 825 GPU, önceki nesle göre yüzde 49'luk bir grafik performansı artışı sunarak, mobil oyun deneyimini zirveye taşıyor.

Snapdragon Elite Gaming özellikleri, ışın izleme ve Snapdragon Oyun Süper Çözünürlük 2.0 gibi özellikler, oyun severlere eşsiz bir deneyim yaşatıyor.

YAPAY ZEKA, GÖRÜNTÜLEME VE BAĞLANTI

Güncellenen Hexagon NPU, cihaz içi yapay zeka performansını yüzde 44 oranında artırırken, 18 bitlik üçlü ISP 320MP'ye kadar kamera sensörlerini ve 4K 60fps HDR video kaydını destekliyor.

Snapdragon X75 5G modemi, 4,2 Gbps'ye kadar indirme hızları sunarken, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 ve USB 3.1 Gen 2 gibi bağlantı özellikleri de dikkat çekiyor.

Snapdragon 8s Gen 4'ün ilk olarak iQOO Z10 Turbo'da kullanılması bekleniyor. Xiaomi, Oppo, Meizu ve diğer markaların da bu işlemciyi kullanan cihazları yakında piyasaya sürmesi öngörülüyor.