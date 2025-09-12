Daha önce hiç görülmemiş bir teknoloji kullanılarak yapılan Çin köprüsü hizmete açıldı

Çin, Jiangsu eyaletinde dünyanın en uzun askılı köprüsü olan Changtai Yangtze Nehri Köprüsü'nü hizmete açtı.

10,3 km uzunluğundaki yapı, Changzhou ve Taizhou şehirleri arasındaki seyahat süresini bir saatten sadece 20 dakikaya indiriyor.

BENZERSİZ TASARIM VE MÜHENDİSLİK HARİKASI

Bu köprü, Yangtze Nehri üzerinde otoyol, normal yol ve şehirler arası demir yolunu tek bir yapıda barındıran ilk köprü olma özelliğini taşıyor.

Ayrıca bir tarafında demir yolu, diğer tarafında normal yol bulunan asimetrik altyapısıyla da geniş açıklıklı köprüler için bir ilke imza atıyor.

İNŞAAT İÇİN ÖZEL EKİPMANLAR GELİŞTİRİLDİ

İnşaatın zorlukları, mühendisleri kendi araçlarını icat etmeye yöneltti. Hassas malzeme yerleştirmek için uydu güdümlü bir kule vinci ve devasa parçaları milimetre hassasiyetinde konumlandırmak için dünyanın en büyük köprü güverte vinci geliştirildi.

Proje aynı zamanda nehrin güçlü akıntılarına dayanıklı temel, elmas şeklindeki çelik-beton kuleler ve sıcaklık değişimlerine uyum sağlayan esnek bağlantılar gibi benzersiz özellikler içeriyor.

YENİ DÜNYA REKORU

Changtai Yangtze Nehri Köprüsü, bu özellikleriyle Rusya'nın Vladivostok kentindeki Russky Köprüsü'nü geride bırakarak dünyanın en uzun askılı köprüsü ünvanını ele geçirdi.