Dahili projeksiyona sahip telefon: 8849 TANK X

Dayanıklı akıllı telefon pazarında dengeleri değiştirecek yeni 8849 TANK X modeli tanıtıldı.

Bu cihaz, sahip olduğu dahili DLP projeksiyon sistemiyle dünyada bir ilke imza atarak teknoloji tutkunlarının beğenisine sunuldu.

CEBİNİZDEKİ SİNEMA SALONU

Cihazın en dikkat çekici özelliği, 220 lümen parlaklık sunan ve 1080p çözünürlüğünde görüntü yansıtabilen entegre projektörü.

Kullanıcılar bu sayede ek bir ekipmana ihtiyaç duymadan sunum yapabilir veya açık havada film izleme keyfi yaşayabilir.

HAFTALARCA SÜREN PİL ÖMRÜ

TANK X, 17.600 mAh kapasiteli devasa bataryasıyla akıllı telefon standartlarının çok ötesinde bir kullanım süresi vadediyor.

120W hızlı şarj desteği sayesinde bu dev pil, sadece 70 dakika gibi kısa bir sürede tamamen dolabiliyor.

ZORLU KOŞULLARA MEYDAN OKUYOR

MediaTek Dimensity 8200 işlemciden güç alan telefon, IP68 ve IP69K sertifikalarıyla suya, toza ve darbelere karşı üstün koruma sağlıyor.

Ayrıca 64 MP gece görüş kamerası ve güçlü kamp ışıklarıyla endüstriyel kullanımlar için ideal bir çözüm sunuyor.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Uluslararası sevkiyatı 1 Mart tarihinde başlayacak olan model, lansmana özel 549,99 dolarlık indirimli fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.