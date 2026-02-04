Xiaomi, HyperOS 3 güncellemesinde sona geldi: İşte güncelleme alacak son telefonlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin kapsamlı güncelleme maratonu artık final aşamasına girdi.

Şirket, HyperOS 3 arayüzünü alacak son cihaz grubu için dağıtım sürecini hızlandırdı ve birçok model için geri sayımı başlattı.

GÜNCELLEME BEKLEYEN SON MODELLER

Xiaomi Time tarafından paylaşılan bilgilere göre listede Xiaomi 13T, Redmi Note 15 Pro 4G ve Redmi 15 serisi gibi popüler modeller bulunuyor.

Ayrıca POCO C85, POCO M7 serisi, Redmi Pad Pro ve POCO Pad gibi cihazlar da kararlı sürümü almak için sırada bekliyor.

ŞUBAT SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Bazı bölgelerde beta sürümleri dağıtılmaya başlansa da kararlı sürümün, şubat ayı sonuna kadar listedeki tüm cihazlara ulaşması hedefleniyor.

Şirket, bu son parti ile birlikte HyperOS 3 geçiş sürecini tamamen bitirmeyi planlıyor.

HYPEROS 3.1 İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Mevcut dağıtım devam ederken Xiaomi, HyperOS 3.1 sürümünün ikinci beta partisini de kullanıma açarak geliştirme sürecini hızlandırdı.

Geliştirme sürecinin hızı göz önüne alındığında, yeni sürümün kararlı halinin önümüzdeki ay yayınlanması bekleniyor.