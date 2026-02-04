Samsung kullananlar dikkat: Bazı telefonlara olan destek sonlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsung'un yayınladığı son güncelleme yol haritası, milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren önemli değişiklikleri ortaya çıkardı.

Şirket, 2021 yılında piyasaya sürdüğü amiral gemisi Galaxy S21 serisini güncelleme listesinden tamamen sildi.

S21 SERİSİ ARTIK KORUMASIZ KALACAK

Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra modelleri için beş yıllık destek süreci dolduğu için artık yeni Android sürümü veya güvenlik yaması yayınlanmayacak.

Bu durum, cihazların gelecekteki güvenlik tehditlerine ve yazılım açıklarına karşı savunmasız kalacağı anlamına geliyor.

S22 VE S21 FE İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Değişiklikler kapsamında Galaxy S22 serisi ve S21 FE modelleri de aylık güncelleme takviminden çıkarılarak üç aylık periyoda alındı.

Bu modeller için planlanan nihai destek kesilme tarihinin ise Şubat 2027 olduğu açıklandı.