Samsung kullananlar dikkat: Bazı telefonlara olan destek sonlandı

- Samsung, Galaxy S21 serisi için yazılım desteğini Şubat 2026 itibarıyla sonlandırdı.
- S21, S21+ ve S21 Ultra modelleri artık yeni Android sürümü veya güvenlik yaması almayacak.
- Galaxy S22 serisi ve S21 FE modelleri ise üç aylık güncelleme periyoduna geçecek ve Şubat 2027'de destekleri bitecek.
Samsung'un yayınladığı son güncelleme yol haritası, milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren önemli değişiklikleri ortaya çıkardı.
Şirket, 2021 yılında piyasaya sürdüğü amiral gemisi Galaxy S21 serisini güncelleme listesinden tamamen sildi.
S21 SERİSİ ARTIK KORUMASIZ KALACAK
Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra modelleri için beş yıllık destek süreci dolduğu için artık yeni Android sürümü veya güvenlik yaması yayınlanmayacak.
Bu durum, cihazların gelecekteki güvenlik tehditlerine ve yazılım açıklarına karşı savunmasız kalacağı anlamına geliyor.
S22 VE S21 FE İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Değişiklikler kapsamında Galaxy S22 serisi ve S21 FE modelleri de aylık güncelleme takviminden çıkarılarak üç aylık periyoda alındı.
Bu modeller için planlanan nihai destek kesilme tarihinin ise Şubat 2027 olduğu açıklandı.