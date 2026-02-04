Honor'un amiral gemisi Magic 8 Pro Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Honor, 2026 yılı stratejisinin en önemli parçası olan amiral gemisi telefonu Magic 8 Pro'yu Türkiye pazarında kullanıcılarla buluşturdu.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle güçlendirilen cihaz, yüksek performansı ve gelişmiş kamera yetenekleriyle öne çıkıyor.

LANSMANA ÖZEL İNDİRİM FIRSATI

Telefonun Türkiye satış fiyatı 84 bin 999 TL olarak belirlenirken, yapılan kampanya ile 28 Şubat tarihine kadar 79 bin 999 TL fiyat etiketiyle satın alınabilecek.

Ayrıca 2026 yılı sonuna kadar cihazı tercih eden kullanıcılara 12 ay geçerli ekran ve arka kapak koruma güvencesi ücretsiz olarak sunulacak.

Cihazın kalbinde yer alan işlemciye, 7.100 mAh kapasiteli yeni nesil silikon karbon batarya eşlik ederek uzun süreli kullanım imkanı sağlıyor.

Ön tarafta ise 120 Hz yenileme hızına ve 6000 nit tepe parlaklığa sahip 6,71 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekran bulunuyor.

Magic 8 Pro, Windows ve Mac bilgisayarların yanı sıra iPhone ve Android cihazlar arasında kablosuz dosya paylaşımına olanak tanıyarak ekosistemler arası engelleri ortadan kaldırıyor.

Kamera tarafında ise OIS destekli 200 MP ultra gece telefoto lens ve 50 MP ana kamera sensörü kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

HONOR MAGIC 8 PRO TÜM ÖZELLİKLER

Ekran: 6.71 inç LTPO OLED, 120 Hz, 6000 nit parlaklık

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM / Depolama: 12 GB ve 16 GB RAM, 512 GB ve 1 TB depolama

Arka Kamera:

200MP Ultra Night Telefoto Kamera (f/2.6, 1/1.4', 3.7X optik zoom, OIS)

50MP Ultra Night Ana Kamera (f/1.6, 1/1.3', OIS, 2.4μm)

50MP Ultra Geniş Kamera (f/2.0, 122° geniş açı, 2.5cm HD makro)

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 7100 mAh, 100/120W hızlı şarj, 80W kablosuz şarj

İşletim Sistemi: Android 16 (MagicOS 10)

Dayanıklılık: IP68, IP69 ve IP69K