DARPA'nın yüksek hızlı VTOL X-Plane uçağı yer etkisi testini geçti

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Havacılık ve uzay teknolojileri şirketi Aurora Flight Sciences, DARPA'nın Hız ve Pist Bağımsız Teknolojileri (SPRINT) programı kapsamında, yüksek hızlı ve dikey iniş kalkış (VTOL) yapabilen bir askeri uçak geliştiriyor.

Şu anda ön tasarım aşamasında olan bu devrim niteliğindeki uçak, askeri havacılığın geleceğini şekillendirebilir.

New Atlas'ın haberine göre, X-Plane olarak adlandırılan bu uçak, 1.5 Mach hıza ulaşabilecek ve 1.200 mil menzile sahip olacak.

DİKEY İNİŞ-KALKIŞ YAPABİLİYOR

Uçağın en dikkat çekici özelliği ise 100 fit yüksekliğe kadar dikey kalkış ve iniş yapabilme yeteneği. Bu özellik, uçağın pistlere ihtiyaç duymadan, dar alanlara ve zorlu arazilere iniş kalkış yapmasını sağlayacak.

Aurora, uçağın dikey kaldırma sistemini test etmek için küçük bir model kullandı. Bu model, uçağın kanatlarına entegre edilmiş fanlar sayesinde dikey kalkış ve iniş yapabildiğini gösterdi.

X-Plane, 4.5 ton taşıma kapasitesiyle önemli miktarda yük ve personel taşıyabilecek.

Aurora, uçağın ön tasarımını tamamlamak için DARPA ile yakın iş birliği içinde çalışıyor. Projenin ilerleyen aşamalarında, uçağın prototipinin üretilmesi ve test uçuşlarının gerçekleştirilmesi planlanıyor. Uçağın üretimine 2025 yılında başlanması hedefleniyor.

Bu yeni nesil VTOL uçağı, askeri operasyonlarda büyük bir avantaj sağlayabilir. Hızı ve dikey iniş kalkış yeteneği sayesinde, uçak daha hızlı ve esnek bir şekilde konuşlandırılabilecek. Bu da, askeri görevlerin daha etkili bir şekilde yerine getirilmesine olanak tanıyacak.