David Guner - Uzi El Chavo iş birliği: Zamanın hikayesi Uzi'nin enerjisiyle yeniden yazıldı

David Guner x Uzi iş birliğinin duyurulduğu lansman gecesi; NOBU, The Ritz-Carlton Istanbul’da medya temsilcileri, moda dünyasından isimler ve müzik camiasının önde gelen konuklarının katılımıyla gerçekleşti.

Markanın zarif çizgilerini ve Uzi’nin özgün tarzını bir araya getiren bu özel koleksiyon, davetlilerden tam not aldı.

"SENİN ZAMANIN, SENİN HİKAYEN” UZİ’NİN TARZIYLA GÜÇ BULDU

Basının ve davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, zamanı stil ve enerjinin buluştuğu bir kavram olarak ele alan tasarımlar dikkat çekti.

Zamanın ötesine geçen detaylar ve kişisel dokunuşlar, markanın “Senin zamanın, senin hikayen” mottosunu güçlü bir şekilde yansıttı.

Uzi, lansman gecesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“David Guner saatlerini uzun süredir severek kullanıyorum. Zamanı farklı bir enerjiyle yorumlayan bu iş birliğinin parçası olmaktan çok heyecanlıyım.”

Bu özel buluşma, markanın gençlerle kurduğu güçlü bağı bir kez daha ortaya koydu:

“Senin zamanın, senin hikayen… Ve şimdi, biz bir aradayız. Tamamız.”

DAVİD GUNER X UZİ

David Guner Hakkında

Gençlerin tarzını yansıtan, saat ustalığının ve işçiliğinin zamansız temsilcisi David Guner; 2018 yılında kuruldu.

Modern çizgileri ve yüksek kalite anlayışıyla öne çıkan marka; erkek ve kadın koleksiyonlarında güçlü tasarım, detaylara verilen önem ve zamansız şıklığı bir araya getiriyor.

Kısa sürede Türkiye’de saat tutkunlarının ilgi odağı haline gelen David Guner, “Senin zamanın, senin hikayen” mottosuyla kullanıcılarını kendi hikayelerini yazmaya davet ediyor.

