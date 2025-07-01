DeepSeek, Almanya'daki Apple ve Google uygulama mağazalarından kaldırılacak

Almanya, veri koruma endişeleri nedeniyle Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek'e karşı sert bir adım attı.
Ülkenin veri koruma komiseri Meike Kamp, Apple ve Google'dan uygulamanın Almanya'daki uygulama mağazalarından kaldırılmasını resmen talep etti.
GEREKÇE: YASA DIŞI VERİ AKTARIMI
Komiser Kamp, DeepSeek'in Alman kullanıcıların kişisel verilerini yasa dışı olarak Çin'e aktardığını ve bu verilerin Çin'de Avrupa Birliği standartlarında korunmadığını belirtti.
Açıklamada, Çin makamlarının bu verilere erişim haklarının oldukça geniş olduğuna dikkat çekildi.
AVRUPA'DA DEEPSEEK ENDİŞESİ BÜYÜYOR
Almanya'nın bu adımı, İtalya'nın uygulamayı engellemesi ve Hollanda'nın devlet cihazlarında yasaklamasının ardından geldi.
Belçika'nın da hükümet yetkililerine uygulamayı kullanmamalarını tavsiye ettiği biliniyor.