DeepSeek, Almanya'daki Apple ve Google uygulama mağazalarından kaldırılacak Almanya Veri Koruma Komiserliği, kullanıcı verilerini yasa dışı olarak Çin'e aktardığı gerekçesiyle Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek'in ülkedeki uygulama mağazalarından kaldırılması için Apple ve Google'a resmi talepte bulundu.