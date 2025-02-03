DeepSeek'in sonu TikTok gibi mi olacak: Yasaklar başladı

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Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek, son dönemde geliştirdiği yapay zeka modelleriyle büyük ilgi gördü.

Ancak, DeepSeek'in veri güvenliği ve gizlilik politikaları konusundaki şeffaf olmaması, İtalya'da platformun yasaklanmasına neden oldu.

İtalya Veri Koruma Kurumu (GPDP), DeepSeek'in İtalyan kullanıcılarının verilerini nasıl topladığı, işlediği ve depoladığı konusunda yeterli bilgi sağlamadığı gerekçesiyle platformu yasakladı. GPDP, DeepSeek'in kullanıcı gizliliğini ihlal edebileceğinden endişe ediyor.

DeepSeek, çarşamba gününden itibaren İtalya'daki Apple App Store ve Google Play Store'dan kaldırıldı. Ayrıca, platforma erişim engeli getirildi.

SONU TİKTOK GİBİ Mİ OLACAK

DeepSeek'in durumu, TikTok ile benzerlik gösteriyor. TikTok da, Çin hükümetiyle bağlantıları ve veri güvenliği endişeleri nedeniyle bazı ülkelerde yasaklanmıştı.

DeepSeek, metin ve görüntü üreten açık kaynaklı ve ücretsiz yapay zeka modelleri geliştiriyor.

DeepSeek'in modelleri, ChatGPT ve Google Gemini gibi rakiplerine göre daha uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çekiyor.

DeepSeek'in İtalya'da yasaklanması, platformun diğer ülkelerde de yasaklanabileceği endişelerini artırdı. DeepSeek'in geleceği, şirketin gizlilik endişelerini nasıl gidereceğine bağlı olacak.