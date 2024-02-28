Deniz platformlarını güvence altına alan yerli silah: TRAKON TARGAN Türk savunma sanayisi bünyesinde deniz platformlarını korumak için geliştirilen deniz tipi uzaktan komutalı silah sistemlerine bir yenisi ekleniyor.

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AA & Ensonhaber

Türk Deniz Kuvvetleri'ne hizmet etmek üzere geliştirilen TRAKON TARGAN Uzaktan Kumandalı Silah Sistemi (UKSS), UNIROBOTICS tarafından üretilen bir üründür. Milli deniz tipi UKSS'nin fabrika kabulleri tamamlandı ve bir sonraki aşama olarak liman kabul testlerine geçilecek. Bu testlerde TRAKON TARGAN'ın performansı sahada değerlendirilecek.

TRAKON TARGAN'ın özellikleri

TRAKON TARGAN 12,7x99 milimetrelik bir UKSS olup, Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) arasında imzalanan sözleşme kapsamında inşa edilen Hisar sınıfı Açık Deniz Karakol Gemileri'nde (ADKG) kullanılacak.

UNIROBOTICS, denize indirilen Açık Deniz Karakol Gemileri TCG AKHİSAR ve TCG KOÇHİSAR'da her bir gemi için 2 olmak üzere toplam 4 TRAKON TARGAN UKSS teslim edecek.

TRAKON TARGAN, UNIROBOTICS'in deniz tipi UKSS alanındaki ilk çözümüdür ve içerisinde Türkiye'nin muharebede kendini kanıtlamış ve kalifiye edilmiş ilk ve en büyük kalibreli ağır makineli tüfeği olan 12,7x99 milimetrelik CANiK M2 QCB bulunmaktadır. Şirket, UKSS'nin mekanik, elektronik bileşenleri ve tüm yazılımlarını yerli olarak tasarlayıp üretti.

TRAKON TARGAN, deniz şartlarına dayanıklı bir mekanik ve elektronik sistem tasarımına sahiptir ve HAVELSAN tarafından sağlanan ADVENT SYS (Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi) ile tam uyumlu çalışmakta.

Birlikte güç çarpanı oluşturan sistemler

UNIROBOTICS ortağı ve Genel Müdürü Ömür Baç, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'nin yerli ve milli yatırımlarına destek olduklarını söyledi.

Geliştirdikleri sistemleri sektör paydaşlarına da açtıklarını belirten Baç, böylece birlikte kuvvet çarpanı oluşturabilecek bütünleşik sistemler geliştirdiklerini ifade etti.

Entegrasyonlar için gerekli olan elektromekanik, gömülü sistem, yazılım ve mekatronik alanlarındaki kabiliyetlerle savunma sanayisine katkı verdiklerini dile getiren Baç,

Kendi silahını üreten, ürettiği silahı da platformlara en üst düzeyde entegre edebilen ve bunun için gerekli tüm akıllı sistemleri geliştirebilen bir firma olarak ürünlerimizi başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerin hizmetine sunduğumuz için de gurur duyuyoruz.

dedi.

"Ses getirecek projelere imza atmaya devam edeceğiz"

CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral da Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden biri olarak orta kalibre silah ve bu silahların uzaktan kumandalı atış kontrol sistemleri alanında ses getirecek projelere imza atmaya devam edeceklerini belirtti.

Aral,

Grup şirketlerimizden UNIROBOTICS'in eşsiz mühendislik becerileri sayesinde, milli uçaksavarımız CANiK M2 QCB ile birlikte son derece önemli bir teknolojiyi hayata geçirdik. Türk Deniz Kuvvetlerinin hizmetine sunmak üzere hazırlıklarını sürdürdüğümüz UNIROBOTICS milli deniz tipi UKSS TRAKON TARGAN ile Türkiye savunma sanayisine güç katmaya devam ediyoruz. Ülkemize hayırlı olsun.

ifadelerini kullandı.