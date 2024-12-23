Depo görevleri için gerçek boyutlarda insansı robot: D9

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Pudu Robotics, D9 adını verdiği insansı robotu ile robotik alanında yeni bir çığır açıyor.

1.7 metre boyunda ve 20 kilograma kadar yük taşıyabilen D9, depolarda ve mağazalarda çeşitli görevleri yerine getirebilecek şekilde tasarlandı.

D9'UN ÖZELLİKLERİ

D9, gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. Robot, eklemlerindeki yüksek hareket kabiliyeti sayesinde insanlara benzer hareketleri gerçekleştirebiliyor ve merdiven çıkabiliyor.

Saatte 7.2 kilometre hıza ulaşabilen D9, ortalama bir insandan daha hızlı yürüyor. Çevresini algılayabilen ve 3 boyutlu haritalar oluşturabilen D9, engellerden kaçınabiliyor ve otonom olarak hareket edebiliyor.

Nesneleri kavrayabilen ve manipüle edebilen robot, rafları doldurma gibi hassas görevleri yerine getirebiliyor vapay zeka sayesinde insanlarla doğal bir şekilde etkileşim kurabiliyor.

D9'UN KULLANIM ALANLARI

D9, depolarda ve mağazalarda çeşitli görevlerde kullanılabilecek. Robot, zeminleri otonom olarak temizleyebilir, depolarda ağır kutuları taşıyabilir ve istenilen yere yerleştirebilir.

Ayrıca robot, mağazalarda rafları düzenleyebilir, ürünleri yerleştirebilir, müşterilere yardımcı olabilir ve mağazalarda veya depolarda devriye gezerek güvenliği sağlayabilir.

D9, Tesla Optimus ve Unitree G1 gibi diğer insansı robotlarla rekabet edecek. Fiyatı henüz açıklanmayan D9'un, rakiplerine göre daha uzun, daha çevik ve daha güçlü olduğu belirtiliyor.

Shenzhen merkezli Pudu Robotics, ticari temizlik, yemek servisi ve depo otomasyonu alanlarında robotlar üreten bir şirket. 60 ülkede 80 binden fazla robotu bulunan Pudu, son yıllarda 192 milyon dolar yatırım aldı.