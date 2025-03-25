Dev bataryalı OnePlus 13T nisanda geliyor: İşte özellikleri

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OnePlus, amiral gemisi serisine yeni bir üye eklemeye hazırlanıyor. OnePlus 13T, şirketin OnePlus 13 modelinin daha kompakt bir versiyonu olarak tasarlandı ve özellikle batarya performansıyla ön plana çıkıyor.

Sektörde güvenilir kaynaklardan biri olan Digital Chat Station'ın sızdırdığı bilgilere göre, OnePlus 13T nisan ayında piyasaya sürülecek.

DEV BATARYA, KOMPAKT TASARIM

OnePlus 13T, küçük boyutlarına rağmen büyük bir batarya kapasitesi sunacak. OnePlus 13 ve OnePlus 13R modelleri 6.000 mAh bataryaya sahipken, OnePlus 13T'nin daha da büyük bir bataryayla gelmesi bekleniyor. Bu durum, kompakt amiral gemisi arayan kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlayacak.

DİĞER ÖZELLİKLER

OnePlus 13T'nin diğer özellikleri de dikkat çekici. Cihazın, 1,5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,31 inç OLED ekranla gelmesi bekleniyor.

Ayrıca, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite yonga setiyle güçlendirilecek olan telefonun arka tarafında, OIS (optik görüntü sabitleme) özellikli 50 megapiksel ana kamera ve 2x optik yakınlaştırma destekli 50 megapiksel telefoto kamera bulunacak.

PİYASAYA SÜRÜLME TARİHİ VE BEKLENTİLER

OnePlus 13T'nin Nisan ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şirketin henüz resmi bir açıklama yapmamış olması, bu durumun sürpriz bir gelişme olabileceğini gösteriyor. Ancak, Digital Chat Station'ın geçmişteki doğru tahminleri, bu sızıntının güvenilirliğini artırıyor. OnePlus 13T'nin ilk olarak Çin'de tanıtılması bekleniyor, ancak kısa süre sonra diğer ülkelerde de piyasaya sürülmesi öngörülüyor.