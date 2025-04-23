Dev bataryaya sahip Vivo T4 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Vivo, T serisi akıllı telefon ailesine Hindistan'da yeni ve ilgi çekici bir üye ekledi: Vivo T4. Cihaz, özellikle batarya kapasitesiyle teknoloji meraklılarının dikkatini çekmeyi başarıyor.

Tam 7.300 mAh kapasiteli devasa bir bataryaya sahip olan telefon, bu sayede uzun kullanım süreleri vadediyor.

Neyse ki bu devasa batarya, 90W gibi oldukça tatmin edici bir hızlı şarj teknolojisiyle destekleniyor.

Performans tarafında ise gücünü Snapdragon 7s Gen 3 yonga setinden alan Vivo T4, 12 GB'a kadar RAM seçeneği sunarak orta segment için gerçekten ilgi çekici bir paket oluşturuyor.

VIVO T4 ÖZELLİKLERİ: BATARYA VE DAYANIKLILIK ÖN PLANDA

Vivo T4'ün bataryası, üçüncü nesil silikon-karbon anot teknolojisini kullanıyor ve aynı zamanda bypass şarj özelliğini destekliyor. Bu modern teknolojiler, Vivo'nun böylesine büyük bir bataryayı hızlı şarj ile birleştirmesine olanak tanıyor.

Telefonu daha da işlevsel kılan bir diğer özellik ise ters OTG şarj yeteneği. 7.5W ile sınırlı olsa da bu özellik sayesinde Vivo T4'ünüzü diğer cihazları şarj etmek için akıllı bir powerbank olarak kullanabilirsiniz.

Ayrıca, IP65 toza ve suya dayanıklılık sertifikasına ek olarak MIL-STD-810H askeri standart dayanıklılık derecesine sahip olması, cihazın sağlamlığını artırıyor.

EKRAN VE KAMERA ÖZELLİKLERİ

Vivo T4, Full HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.77 inç boyutunda kavisli bir AMOLED ekrana ev sahipliği yapıyor.

Panel, 5.000 nit gibi oldukça yüksek bir yerel tepe parlaklık değeri sunuyor ve ekrana gömülü optik parmak izi tarayıcısını barındırıyor. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor.

Arka kamera kurulumuna baktığımızda ise 50 MP çözünürlüğünde bir Sony IMX882 ana sensör ve ona eşlik eden 2 MP'lik bir derinlik sensörü görüyoruz.

Telefonun genel özellikleri düşünüldüğünde, kamera kurulumu en iddialı yönü gibi görünmese de, 50 MP'lik ana kameranın standart fotoğrafçılık ihtiyaçları için yeterli olması bekleniyor.

VIVO T4 FİYATI VE SATIŞ TARİHLERİ

Vivo T4, Zümrüt Yeşili (Emerald Blaze) ve Hayalet Grisi (Phantom Grey) olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunuluyor.

Hindistan pazarındaki fiyatlandırma, 8GB RAM / 256GB depolama seçeneği için 257 dolardan başlıyor. 12GB RAM / 256GB depolama varyantı ise 304 dolar fiyat etiketine sahip.

Telefon için ön siparişler şimdiden başlamış durumda ve resmi satışlar 29 Nisan'da başlayacak.