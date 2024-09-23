Dev kapışma: iPhone 16 Pro Max ve Samsung Galaxy S24 Ultra batarya testine girdi iPhone 16 Pro Max ve Samsung Galaxy S24 Ultra, bu kez batarya yarışına girdi. İşte dev kapışmanın kazananı...

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Akıllı telefon pazarının iki devi Apple ve Samsung'un en yeni amiral gemileri iPhone 16 Pro Max ve Samsung Galaxy S24 Ultra, bu kez batarya performanslarıyla karşı karşıya geldi.

Kapsamlı batarya testleri sonucunda ortaya çıkan sonuçlar, kullanıcıların merakla beklediği sorunun cevabını veriyor: Gün boyu kullanımda hangisi daha uzun süre dayanıyor?

YouTuber MrWhosetheboss, iPhone 16 serisini batarya testine soktu. Samsung Galaxy S24 Ultra'ya karşı yapılan test ise oldukça konuşuldu.

HANGİSİ DAHA UZUN ŞARJ ÖMRÜ SUNUYOR

Yapılan batarya testine göre, 5.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan Samsung Galaxy S24 Ultra, tüm telefonları geride bırakmayı başardı.

4.685 mAh kapasiteli bataryaya sahip iPhone 16 Pro Max ise Samsung'un gerisinde kaldı.

Yapılan batarya testine göre, telefonların kullanım süresi şu şekilde hesaplandı:

Samsung Galaxy S24 Ultra - 12 saat 31 dakika

iPhone 16 Pro Max - 11 saat 22 dakika

iPhone 15 Pro Max - 9 saat 35 dakika

iPhone 16 Plus - 8 saat 45 dakika

iPhone 16 Pro - 8 saat 19 dakika

iPhone 16 - 8 saat 19 dakika

iPhone 15 - 7 saat 45 dakika