Dimensity 9400 yonga setine sahip ilk tablet sızdırıldı: Vivo Pad 4 Pro

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Vivo, yeni amiral gemisi tableti Vivo Pad 4 Pro üzerinde çalışıyor. Sızıntılara göre, Pad 4 Pro, MediaTek'in güçlü işlemcisi Dimensity 9400 ile donatılacak. Bu, Dimensity 9400'ü kullanan ilk tablet olacak.

VİVO PAD 4 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Vivo Pad 4 Pro'nun Dimensity 9400 işlemci ve 12.000 mAh batarya ile gelmesi bekleniyor.

Diğer teknik özellikleri henüz bilinmiyor, ancak Vivo Pad 3 Pro'nun özelliklerine benzer olması muhtemel.

Vivo Pad 3 Pro'nun özellikleri:

13 inç LCD ekran (3200 x 2136 çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı)

Dimensity 9300 işlemci

16 GB'a kadar RAM

512 GB depolama (UFS 4.0)

11.500 mAh batarya (67W hızlı şarj)

Dimensity 9400, Vivo X200, X200 Pro, X200 Pro mini, Oppo Find X8 ve Find X8 Pro gibi amiral gemisi telefonlarda kullanılan güçlü bir işlemci. Vivo Pad 4 Pro, bu işlemci sayesinde yüksek performans sunacak.

Dimensity 9400, 4nm üretim süreciyle geliştirildi ve Cortex-X4 ve Cortex-A720 çekirdeklerinden oluşan bir mimariye sahip. Bu mimari, yüksek performans ve enerji verimliliği sağlıyor.

VIVO PAD 4 PRO ÇIKIŞ TARİHİ

Vivo Pad 4 Pro'nun ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor. Ancak, Vivo Pad 3 Pro'nun mart ayında tanıtıldığı göz önüne alındığında, Pad 4 Pro'nun da 2025 yılının ilk aylarında tanıtılması bekleniyor.