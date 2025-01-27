Dinamik Ada küçülmeyecek: İşte iPhone 17 hakkında yeni bilgiler

Haber Merkezi

iPhone 14 Pro ile tanıtılan ve iPhone deneyiminde önemli bir yere sahip olan Dinamik Ada, iPhone 17 serisinde de aynı boyutta kalacak.

Tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın iPhone 17 Pro Max'te Dinamik Ada'nın boyutunu küçültmeyeceğini açıkladı.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Dinamik Ada'nın boyutunun değişmemesi, bazı Apple hayranlarını hayal kırıklığına uğratırken, bazıları bu kararı olumlu karşıladı.

Uyarılar, canlı aktiviteler ve hızlı uygulama erişimi için kullanılan Dinamik Ada, iPhone'un tasarımının önemli bir parçası haline geldi. Apple'ın boyutu aynı tutma kararı, aracın kullanımına olan güveni gösterebilir.

TASARIM DEĞİŞİKLİKLERİ BEKLENİYOR

iPhone 17 serisinde Dinamik Ada'nın boyutu değişmese de diğer tasarım değişiklikleri bekleniyor. Apple'ın yeni nesil iPhone'larda hangi yenilikleri sunacağı merak konusu.

iPhone 17 serisi hakkında ortaya çıkan bilgilerin henüz resmi olarak doğrulanmadığını belirtmemiz gerekiyor.

Apple, yeni ürünleri hakkında genellikle gizliliği koruyor. Tasarım detayları, cihazlar resmi olarak tanıtılıncaya kadar netlik kazanmayacak.