Doktorlar 10 yıldır bulamamıştı: ChatGPT gizemli hastalığı çözdü

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı olağanüstü bir olayda, popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin, 10 yıllık bir tıbbi gizemi çözdüğü iddia edildi.

Kapsamlı tıbbi testlere ve uzman doktorlara rağmen bir türlü teşhis konulamayan hasta, çareyi yapay zekaya danışmakta buldu.

YAPAY ZEKA TEŞHİSİ: NADİR BİR GENETİK MUTASYON

@Adventurous-Gold6935 kullanıcı adıyla bilinen Reddit kullanıcısı, tüm semptom geçmişini ve laboratuvar verilerini ChatGPT'ye girdikten sonra, yapay zeka'nın semptomları "homozigot A1298C MTHFR" adlı nadir bir genetik mutasyonla eşleştirdiğini belirtti.

Bu durum, vücudun B12 vitaminini kullanma şeklini etkiliyor ve hastanın neden normal B12 seviyelerine rağmen kendini kötü hissettiğini açıklıyordu.

DOKTOR DOĞRULADI, TEDAVİ BAŞLADI

Reddit kullanıcısı, ChatGPT'nin bu önerisini kendi doktoruna götürdü ve doktoru da yapılan incelemeler sonucunda tanıyı doğruladı.

Bu doğrulamanın ardından hasta, hedefe yönelik B12 vitamini takviyeleriyle tedavisine başladı.