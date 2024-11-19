Dolandırıcılığa yeni çözüm: Gmail'de geçici e-posta dönemi başlıyor

Haber Merkezi

Android Authority'nin haberine göre Google, Gmail uygulamasına yeni bir özellik eklemeyi planlıyor.

"Shield Email" adı verilen bu özellik, kullanıcıların geçici e-posta adresleri oluşturmasına olanak tanıyacak.

Geçici e-posta adresleri, özellikle çevrimiçi formları doldururken veya haber bültenlerine kaydolurken gerçek e-posta adresinizi paylaşmak istemediğiniz durumlarda oldukça faydalı olabilir.

Shield Email sayesinde, bu tür durumlarda geçici bir adres kullanarak spam ve olası veri ihlallerinden korunabilirsiniz.

SHIELD EMAİL NASIL ÇALIŞACAK

Shield Email özelliği oldukça basit bir şekilde çalışacak. Gmail uygulaması üzerinden bir web sitesine veya hizmete kaydolurken, Shield Email seçeneğini kullanarak geçici bir e-posta adresi oluşturabileceksiniz.

Bu adrese gönderilen tüm e-postalar, gerçek Gmail gelen kutunuza yönlendirilecek.

Eğer geçici adresinize spam gelmeye başlarsa veya adresi kullanmayı bırakmak isterseniz, kolayca devre dışı bırakabilirsiniz. Bu sayede, istenmeyen e-postalarla uğraşmak zorunda kalmayacaksınız.

GÜVENLİK VE GİZLİLİK ÖN PLANDA

Geçici e-posta adresleri, çevrimiçi gizliliğinizi korumanın etkili bir yolu. Shield Email özelliği de bu amaca hizmet ediyor.

Google, özelliğin güvenli ve kötüye kullanıma karşı korumalı olmasını sağlamak için gerekli önlemleri alacağını belirtti.

Shield Email ile kullanıcılar, aynı anda birden fazla geçici e-posta adresi yönetebilecek. Bu, farklı amaçlar için farklı adresler kullanmanıza olanak tanıyacak.

Örneğin, çevrimiçi alışverişleriniz için ayrı bir adres, sosyal medya hesaplarınız için ayrı bir adres kullanabilirsiniz.

HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

Google, Shield Email özelliği hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Özellik, Android Authority tarafından Gmail uygulamasının kodlarında ve kullanıcı arayüzünde tespit edildi.

Bu nedenle, özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı veya hangi özelliklere sahip olacağı henüz net değil.