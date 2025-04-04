AA & Ensonhaber

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na bağlı Belge İnceleme Şube Müdürlüğü, belge sahteciliğinden el yazısı analizine, imza incelemesinden tahrifat tespitine kadar dört temel alanda detaylı çalışmalar yürütüyor. Gerçekleştirilen analizler, adli olayların aydınlatılmasına önemli katkılar sağlarken, uzmanlar vatandaşları belge güvenliği konusunda dikkatli olmaya davet ediyor.

İMZA GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNERİLER

Belge İnceleme Uzmanı Komiser Berkan Kuş, imza güvenliğinin özellikle dikkat edilmesi gereken konuların başında geldiğini belirterek, en çok çek ve senetlerdeki imza sahteciliğiyle ilgili talepler aldıklarını söyledi. Kuş’a göre, basit çizgisel imzalar kolayca taklit edilebildiğinden, isim ve soyadı içeren daha karmaşık imzalar kullanmak mağduriyetleri azaltabilir.

Ayrıca, imzanın her zaman aynı kalemle atılmasının güvenliği artırdığını vurgulayan Kuş, çek ve senetlerde tahrifatın önüne geçmek için rakamların hem yazıyla hem de rakamsal olarak belirtilmesi ve kapama çizgilerinin meblağa bitişik olması gerektiğini ifade etti.

"BOŞ KAĞITLARA İMZA ATMAYIN"

Son dönemde dolandırıcılık vakalarının artış gösterdiğini belirten Kuş, özellikle kargo teslim tutanakları üzerinden yapılan sahteciliklere dikkat çekti. Dolandırıcıların, imza bölümünü keserek altına farklı belgeler yerleştirebildiğini belirten Kuş, vatandaşların imza atmadan önce evrakları titizlikle incelemesi gerektiğini söyledi:

Bazen bir kişi, sadece bir kurye tutanağına imza attığını düşünürken, aslında bir borç senedine imza atmış gibi görünebiliyor. Bu nedenle, imza attığınız evrakın altına veya yanına başka bir belge yerleştirilmediğinden emin olun. Ayrıca, eğer imzanız belirli bir kutucuğun içine atılması isteniyorsa, imzanızı taşırarak atmanız sahteciliğe karşı bir önlem olabilir. Çünkü taşan imza, altında gizlenen farklı bir belgeye geçmeyecek ve sahtecilik girişimini engelleyecektir.

EN GÜNCEL BİLİMSEL YÖNTEMLER KULLANILIYOR

Belge sahteciliğinin tespitinde en güncel bilimsel yöntemlerden faydalanıldığını belirten Kuş, Kriminal Daire Başkanlığı’nda kullanılan özel cihazların, farklı ışık kaynaklarıyla belgeler üzerinde detaylı inceleme yapılmasını sağladığını dile getirdi.

İmza sahteciliği araştırmalarında, kişilerin daha önce attıkları mukayese imzalarının büyük önem taşıdığını belirten Kuş, özellikle seçim sandıklarındaki imzalar, bankacılık işlemleri veya resmi kurum evraklarında bulunan imzaların karşılaştırma için kullanıldığını ifade etti. Kolluk kuvvetleri ve yetkili makamlar huzurunda alınan imzalar ile suça konu olan imzalar detaylı olarak karşılaştırılarak analiz ediliyor.

Vatandaşların, resmi belgelerde ve finansal işlemlerde imza güvenliğini ciddiye alması gerektiğini vurgulayan Kuş, dikkatli olunması halinde sahtecilik mağduru olmanın önüne geçilebileceğini belirtti.