Donald Trump duyurdu: iPhone'unuz için daha fazla ödemeye hazır olun

Haber Merkezi

Donald Trump, ikinci dönemine hazırlık yaparken Çin’e yönelik gümrük vergilerini artırmayı planladığını duyurdu.

ABD Başkanı, Truth Social platformundaki açıklamasına göre, başkanlığının ilk gününde Çin’den ithal edilen ürünlere yüzde 10 ek gümrük vergisi getirilmesi için bir yürütme emri çıkaracak.

Trump, bu kararın gerekçesi olarak, Çin’den ABD’ye gönderilen yüksek miktardaki fentanil ticaretini gösterdi.

TÜKETİCİLER ETKİLENECEK

Ancak bu tür gümrük vergilerinin etkileri daha çok ABD tüketicileri ve şirketleri üzerinde hissediliyor. Zira tarifeler, ithalat vergisi niteliği taşıyor ve doğrudan Çin hükümeti veya şirketleri tarafından değil, ABD’ye mal ithal eden firmalar tarafından ödeniyor.

Bu da ithalat yapan şirketlerin maliyetleri ürün fiyatlarına yansıtmasına ve tüketicilerin daha fazla ödeme yapmasına neden oluyor.

iPHONE FİYATLARI ARTABİLİR

Apple gibi Çin’den büyük miktarda ürün ithal eden şirketler, bu vergi artışlarından doğrudan etkilenebilir.

Örneğin, iPhone fiyatlarının artması gündeme gelebilir. Daha önce, Trump yönetimi dönemindeki ABD-Çin ticaret savaşı sırasında Apple, iPhone’a uygulanması planlanan yüzde 15’lik gümrük vergisinden son anda kurtulmuştu.

Ancak AirPods ve Apple Watch gibi bazı ürünler için daha yüksek gümrük vergileri ödenmek zorunda kalınmıştı.

Apple, bu tür politikaların olumsuz etkilerinden korunmak için üretim operasyonlarını çeşitlendirme çalışmalarını hızlandırıyor.

Şirket, Hindistan’daki iPhone üretimini artırarak Çin’e olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Ancak bu tür stratejik değişiklikler bile kısa vadede ABD’li tüketicilerin daha yüksek fiyatlar ödemesini engelleyemeyebilir.

Trump’ın bu hamlesinin etkilerinin ne olacağını önümüzdeki süreçte göreceğiz, ancak şimdiden iPhone ve diğer teknoloji ürünleri için daha fazla ödeme yapmaya hazırlıklı olun.