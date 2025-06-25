Donald Trump etkisi: ABD'li teknoloji devleri, LGBT desteğini geri çekiyor

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, LGBTQ+ topluluğu söz konusu olduğunda bu günlerde oldukça sessiz. Ancak her zaman böyle değildi.

San Francisco Pride (SF Pride) Yöneticisi Suzanne Ford, CNBC'ye verdiği demeçte, Zuckerberg'in 2015 yılında o zamanki adıyla Facebook'un etkinlikte yer alabilmesi için kâr amacı gütmeyen kuruluşu bizzat aradığını hatırlattı.

Ford'un anlattığına göre, 2015 yılında SF Pride, Facebook'un insanların sosyal ağda yasal adlarını kullanmasını gerektiren politikaları nedeniyle şirketin etkinlikte yürümesini yasaklamıştı.

LGBTQ+ topluluğu, bu politikanın trans bireyleri ve artık yasal adlarıyla anılmayan diğerlerini hedef almak için kötüye kullanılmasından endişe ediyordu.

MARK ZUCKERBERG KATILMAK İSTEDİ

Facebook'un politikayı güncellemesinin ardından ise bizzat Zuckerberg, o zamanki yöneticiyi arayarak Facebook'un yürüyüşe dahil edilmesini istemişti.

Ancak o zamandan bu yana SF Pride ile Meta arasındaki ilişki tamamen koptu. SF Pride, şirketin çeşitliliği artırmaya yönelik dahili programları azaltması ve içerik denetimi yönergelerini gevşetmesi gibi bir dizi yeni politikayı yürürlüğe koymasının ardından, bu yılın mart ayında Meta ile resmi olarak bağlarını kesti.

NEDENİ TRUMP İLE YAKIN OLMAK

Ayrıca Zuckerberg'in, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) girişimlerini destekleyen şirketlere yönelik soruşturmalar çağrısında bulunan bir yürütme emri imzalayan Başkan Donald Trump ile yakınlık kurma çabası da bu kararda etkili oldu.

Ford, mart ayında alınan bu karardan bu yana Zuckerberg'den veya şirketteki herhangi bir yetkiliden haber almadığını söyledi.

Meta, bu hafta sonu San Francisco'da gerçekleşecek olan bu yılki SF Pride festivaline ve pazar günkü geçit törenine katılmayacak.

Kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin bulunduğunu resmen kabul eden başkanlık kararnamesini imzalayan Trump, görünüşe göre dev şirketlerin geri adım atmasını sağladı.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE GENEL BİR SESSİZLİK

SF Pride'dan uzaklaşan tek büyük şirket Meta değil. Anheuser-Busch, Comcast, Diageo ve Nissan gibi diğer büyük şirketlerin yanı sıra, teknoloji devlerinden Google'ın ana şirketi Alphabet de bu yıl SF Pride'a sponsor olmayı bıraktı.

SF Pride yöneticisi Ford, teknoloji sektörünün büyük bir kısmıyla aynı coğrafi merkezi paylaşmaları nedeniyle bu destek eksikliğinin özellikle derin bir yara açtığını söyledi.

Ford, önceki yıllarda SF Pride öncesinde teknoloji şirketlerinin çalışan kaynak gruplarıyla konuşmaya davet edildiğini, ancak bu yıl henüz böyle bir davet almadığını belirtti.

CHATGPT GELİŞTİRİCİSİ OPENAI ŞİRKETİNDEN DE SES YOK

Ayrıca, kendisi de LGBTQ+ topluluğunun bir üyesi olan OpenAI CEO'su Sam Altman'ın da topluluğu destekleme konusunda daha sesli olmasını umduğunu, ancak aylar önce yaptığı kısa bir görüşmeden bu yana kendisinden haber alamadığını sözlerine ekledi.

TRUMP ETKİSİ

Peki, teknoloji şirketlerinin bu sessizliğinin nedeni ne? İnsan kaynakları sertifikasyon kuruluşu HRCI'ın CEO'su Amy Dufrane'e göre, Trump gibi politikacıların ve sosyal medyanın kamuoyunda yaratabileceği sert eleştiri ihtimali ile dava tehditlerinin bir araya gelmesi, birçok teknoloji liderini ve şirket yöneticisini LGBTQ+ sorunları konusunda sessiz kalmaya itiyor.

Bu geri çekilmeye rağmen bazı desteklerin "radar altında" devam ettiği belirtiliyor. Örneğin, SF Pride sözcüsü, iki teknoloji şirketinin yakın zamanda organizasyona bağışta bulunduğunu ancak anonim kalmak istediğini söyledi.

Ford, Zuckerberg'in SF Pride ile yeniden iletişime geçmesi için kapının hala açık olduğunu, ancak nihai kararı kuruluşun yönetim kurulunun vereceğini söyledi.