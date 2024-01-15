Dünya Güneş'in etrafında dönmeyi bırakırsa ne olur Dünya'nın Güneş etrafındaki dönüşünün teorik olarak durması, sadece bilim kurgu filmlerinde görebileceğimiz bir senaryo gibi görünse de, astronomi ve fizik alanındaki uzmanlar bu durumun potansiyel sonuçlarını ciddiye alıyor. Bu senaryo, Dünya'nın ve tüm canlı yaşamın geleceği üzerinde derin etkiler yaratabilir.

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Dünya'nın Güneş etrafındaki dönüşünün durması, gerçekleşme ihtimali düşük olsa da üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur.

Bu, bize gezegenimizin karmaşık dengesinin ne kadar önemli olduğunu ve uzaydaki yerimizin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

Dünya'nın Güneş etrafındaki dönüşünün teorik olarak sona ermesi, genellikle bilim kurgu eserlerinde karşımıza çıkan fantastik bir konu gibi görünüyor.

Bu varsayımsal durum, Dünya ve üzerindeki tüm yaşam formlarının geleceği açısından ciddi ve derin etkilere sahip olabilir.

Yörünge hızının tamamen kaybedilmesinin korkunç sonuçlarını hayal etmeye başlamadan önce, bazı bilgilere göz atalım.

Dünyanın dönüş hızı

Dünya güneşin etrafında saniyede 30 kilometrelik bir yörünge hızıyla dönmektedir. Bu tam olarak güneşin onu içeriye doğru çekmesinden kaynaklanan yerçekimi kuvvetine karşı koyması gereken hızdır.

Güneş aniden kaybolsaydı, Dünya 30 km/s hızla tamamen düz bir çizgide hareket ederdi.

Dünya güneşin etrafında dönmeyi durdurursa ne olur

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Dünya'nın yörünge hızı 30 km/s'dir, yani eğer aniden dursaydı, üzerindeki her şeyin hala 30 km/s değerinde bir direnç hızı olurdu.

Başka bir deyişle, Dünya'nın ön tarafındaki herhangi bir şey, Dünya'nın güneş etrafındaki yörünge yolu boyunca devam ederek uzaya uçardı..

Arka tarafta kalan her şey, Dünya'ya karşı toz haline gelir ve büyük bir karmaşa yaşanırdı.

Ancak Dünya aniden değil de yavaşça duracak kadar yavaşlasa bile yine de korkunç bir karmaşa olurdu.

Yer çekiminin içe doğru çekilmesine karşı koyacak dış merkezcil kuvvet olmasaydı, Dünya Güneş'e doğru düşmeye başlardı.

Dünya kaç günde Güneş'e düşer

Hesaplamalara göre, böyle bir senaryoda yolculuğun tamamı yaklaşık 65 gün sürer.

Venüs'ün yörüngesini geçmek 41 gün sürerdi ve 57. günde Merkür'ün yörüngesini geçmiş olurduk.

Günler geçtikçe, Dünya güneşe daha fazla yaklaşacak ve hızlıca ısınacaktı.

Bilim insanlarına göre, serbest düşüşe bir ay kala, Dünya'daki ortalama sıcaklık 50 dereceye kadar yükselirdi.

Düşüşün 50. gününde bu sıcaklık 125 santigrat dereceye, son gününde ise yaklaşık 3 bin santigrat dereceye çıkardı.

Elbette, Dünya'nın Güneş'e doğru düşmesi şu an için imkansız bir durum. Ancak gelecekte Dünya'yı bekleyen bunun gibi senaryolar var.

Uzak gelecekte, Güneş kırmızı bir deve dönüşecek ve dışarıya doğru genişleyerek Merkür ve Venüs'ün yörüngelerini yutacak.

Gök bilimciler arasında, o zamanlar Güneş'in Dünya'yı da yutup yutmayacağına dair bir tartışma var.