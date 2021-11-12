Dünya yörüngesindeki göktaşı, Ay'dan kopmuş olabilir

Dünya yörüngesindeki "Kamo`oalewa" isimli göktaşının, Ay'dan kopmuş bir parça olabileceği ortaya çıktı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor.

Tespit edilen gök cisimlerinden biri de 2016 yılında keşfedilen "Kamo`oalewa" isimli bir göktaşı.

Dünya’nın yörüngesinde dönen göktaşı hakkında, şimdiye kadar pek fazla şey bilinmiyordu.

AY'DAN KOPMUŞ OLABİLİR

ABD’deki Arizona Üniversitesi uzmanları, Dünya’ya en yakın göktaşlarından biri olan "Kamo`oalewa" ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Uzmanlar yaptıkları yeni çalışmada, göktaşının Ay’dan milyonlarca yıl önce çarpışma sonucu kopmuş bir parça olabileceğini savundu.

NASA’nın Apollo göreviyle Ay’dan getirilen örnekleri inceleyen uzmanlar, eşleşme bulunduğunu söylüyor.

Çalışmanın başında yer alan Arizona Üniversitesi’nden Ben Sharkey, “Dünya’ya yakın ve araştırma imkanımız olan tüm göktaşlarını inceledik, ancak herhangi bir eşleşme bulamadık. Bu yıl yaptığımız gözlemlerde, Ay fikrinin diğerlerinden çok daha mantıklı olduğunu gördük.” ifadelerini kullandı.

