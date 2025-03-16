Dünyada en çok kullanılan mobil işletim sistemleri belli oldu

Haber Merkezi

Counterpoint Research, akıllı telefon işletim sistemi kullanımına dair en güncel verileri yayınladı.

Rapor, Android'in küresel pazardaki hakimiyetini koruduğunu, iOS'un ikinci sırada yer aldığını ve HarmonyOS'un da istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

Özellikle Çin pazarında yaşanan değişimler, mobil işletim sistemi pazarındaki rekabetin ne kadar dinamik olduğunu gözler önüne seriyor.

ANDROİD KÜRESEL PAZARDA LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Android, küresel akıllı telefon pazarında liderliğini sürdürüyor. Ancak, ABD ve Hindistan gibi önemli pazarlarda 2024'ün dördüncü çeyreğinde pazar payında düşüş yaşadı.

Bu durum, Android'in küresel liderliğinin bazı bölgelerde zorlandığını gösteriyor. Buna rağmen, Motorola ve Google gibi markaların satışları, Android'in pazar payındaki düşüşü bir nebze olsun dengeledi.

HARMONYOS ÇİN'DE İOS'U GEÇTİ

HarmonyOS, küresel pazarda yüzde 4'lük bir paya sahip olsa da Çin'de önemli bir başarıya imza attı. 2024'ün dördüncü çeyreğinde Çin'de iOS'u geride bırakan HarmonyOS, büyümesini sürdürüyor.

Çin hükümetinin yerli akıllı telefon markalarını desteklemek amacıyla uyguladığı sübvansiyon politikaları, HarmonyOS'un büyümesinde önemli bir rol oynuyor. Counterpoint, HarmonyOS'un pazar payının 2025'e kadar artmaya devam edeceğini öngörüyor.

İOS HİNDİSTAN'DA REKOR KIRDI

iOS, Hindistan'da 2024'ün son çeyreğinde rekor satış rakamlarına ulaştı. Satışların üçte ikisini eski nesil iPhone'lar oluşturdu.

PAZAR DENGELERİ DEĞİŞİYOR

Counterpoint Research'ün raporu, mobil işletim sistemi pazarında dengelerin değiştiğini ve rekabetin arttığını gösteriyor. Android küresel liderliğini korurken, HarmonyOS özellikle Çin pazarında önemli bir oyuncu haline geliyor.