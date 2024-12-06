Dünya'daki suyun kaynağı kuyruklu yıldızlar olabilir

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Dünya'daki suyun nereden geldiği, bilim insanlarının uzun zamandır üzerinde çalıştığı bir soru.

Daha önce bu suyun asteroitler ve kuyruklu yıldızlar tarafından taşındığı düşünülüyordu.

Ancak 2014 yılında yapılan bir analiz, bu teoriye şüphe düşürmüştü. Şimdi ise yeni bir araştırma, bu şüpheleri ortadan kaldırıyor ve kuyruklu yıldızların Dünya'ya su getirmiş olabileceğini gösteriyor.

DÖTERYUM ORANI VE SUYUN KAYNAĞI

Suyun kaynağını belirlemek için kullanılan önemli bir yöntem, döteryum adı verilen hidrojen izotopunun oranını incelemek.

Döteryum oranı, suyun hangi sıcaklıkta ve nerede oluştuğu hakkında bilgi verir. Daha fazla döteryum içeren suyun, Güneş'ten daha uzak ve soğuk bölgelerde oluşma olasılığı daha yüksektir.

KUYRUKLU YILDIZLARDAKİ DÖTERYUM SEVİYELERİ

Jüpiter ailesine ait kuyruklu yıldızlarda yapılan ölçümler, bu gök cisimlerindeki suyun döteryum seviyelerinin Dünya'daki suya benzer olduğunu göstermişti.

Bu da Dünya'daki suyun kuyruklu yıldızlar tarafından taşındığı teorisini destekliyordu.

ROSETTA GÖREVİ VE ÇELİŞKİ

Ancak, 2014 yılında Avrupa Uzay Ajansı'nın Rosetta görevi sırasında 67P/Churyumov-Gerasimenko kuyruklu yıldızında yapılan ölçümler, bu teoriye şüphe düşürdü.

67P kuyruklu yıldızındaki suyun döteryum oranı, Dünya okyanuslarındakinden çok daha yüksekti.

YENİ ARAŞTIRMA

NASA'dan gezegen bilimci Kathleen Mandt ve ekibi, Rosetta görevinde elde edilen verileri yeniden analiz etti.

Ekip, kuyruklu yıldız tozunun, 67P'nin buharındaki döteryum oranı ölçümlerini etkilemiş olabileceğini buldu.

Kuyruklu yıldızlar Güneş'e yaklaştıkça ısınır ve yüzeylerinden gaz ve toz salarlar. Döteryumlu su, normal suya göre toz taneciklerine daha kolay yapışır.

Bu nedenle, toz taneciklerine yapışan buz, kuyruklu yıldızın buhar izine salındığında, döteryum oranı olduğundan daha yüksek görünebilir.

DÜNYA'NIN SUYU NEREDEN GELDİ

Bu yeni araştırma, Dünya'daki suyun kaynağının kuyruklu yıldızlar olabileceği teorisini yeniden gündeme getiriyor.

Kuyruklu yıldızlardaki toz etkisi hesaba katıldığında, döteryum oranlarının Dünya'daki suya daha yakın olduğu görülüyor.