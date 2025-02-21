Dünyanın en büyük Android uygulama mağazalarından biri kapanıyor

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Amazon, Android cihazlar için uygulama mağazası Amazon Appstore'u 20 Ağustos 2025 tarihinde kapatacağını açıkladı.

Bu kararın, Amazon Appstore'un düşük popülaritesi ve Google Play Store ile rekabet edememesi nedeniyle alındığı belirtiliyor.

AMAZON APPSTORE NEDİR

Amazon Appstore, Android cihazlar için alternatif bir uygulama mağazası olarak 2011 yılında kuruldu.

Google Play Store'a rakip olarak geliştirilen Amazon Appstore, Amazon Fire tablet ve TV cihazlarında standart olarak yer alıyor.

KAPATMA KARARI NEDEN ALINDI

Amazon Appstore, Google Play Store'un hakimiyeti altında büyük bir başarı elde edemedi.

Ayrıca, Amazon'un kendi Fire OS cihazları dışında Android cihazlarda kullanımı da sınırlı kaldı. Bu faktörler, Amazon'un Appstore'u Android cihazlar için kapatma kararını almasına yol açtı.

AMAZON COİNS PROGRAMI DA SONA ERİYOR

Amazon Appstore'un kapatılmasıyla birlikte, Amazon Coins programı da sona erecek. Bu program, Amazon Appstore'dan uygulama ve oyun satın almak için kullanılan sanal para birimi sunuyordu.

Geliştiriciler, Android cihazlar için Amazon Appstore'a yeni uygulama gönderemeyecekler.

Ancak, mevcut uygulamalar için 20 Ağustos 2025 tarihine kadar güncelleme yayınlamaya devam edebilecekler.