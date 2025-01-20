Dünyanın en büyük teleskobu koruyucu kabuğuna kavuştu

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Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) tarafından inşa edilen ELT, dünyanın en büyük optik ve kızılötesi teleskobu olacak.

Şili'nin Atacama Çölü'ndeki Cerro Armazones dağında inşa edilen teleskop, 2028 yılında faaliyete geçecek.

KORUYUCU KUBBE TAMAMLANDI

ELT'yi çölün zorlu koşullarından korumak için dev bir kubbe inşa edildi. 305 fit (93 metre) çapında ve 263 fit (80 metre) yüksekliğindeki kubbe, bir futbol sahası büyüklüğünde. Kubbenin iskeleti tamamlandı ve dış kabuğunun kaplanması işlemleri devam ediyor.

Kubbenin tamamlanması, ELT'nin inşasında önemli bir dönüm noktası. Teleskop, gündüzleri kapalı, geceleri açık kalacak olan büyük sürgülü kapılar sayesinde gökyüzünü inceleyebilecek.

ELT'nin ana aynası (M1), tam 128 fit (39 metre) çapında olacak ve optik bir teleskop için yapılmış en büyük ayna olacak.

Bu yıl içinde tamamlanması beklenen ikincil ayna (M2) ise 14 fit (4,25 metre) çapında. ELT, toplamda beş ayna kullanacak.

ESO, "örümcek" adını verdiği destek yapısının da tamamlandığını duyurdu. Beş aynayı bir arada tutacak olan bu yapı, ELT'nin farklı yönlere hareket etmesini sağlayacak.

Kubbenin içindeki "irtifa yapısı" adlı metal çerçeve, 164 fit (50 metre) yüksekliğinde ve ELT'nin 5 aynasını taşıyacak. Teleskobun gökyüzünün farklı bölgelerine doğru hareket etmesini sağlayacak.

EVRENİN SIRLARINI ÇÖZECEK

ELT, tamamlandığında evrenin sırlarını çözmeye yardımcı olacak güçlü bir araç olacak. Gezegenleri, yıldızları ve galaksileri daha önce hiç olmadığı kadar detaylı bir şekilde inceleyebilecek olan ELT, astronomi alanında yeni keşiflere yol açacak.