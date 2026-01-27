Dünyanın en hızlı sivil havacılık uçağı Global 8000, Avrupa'dan onay aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın en hızlı sivil uçağı unvanına sahip Bombardier Global 8000 iş jeti, Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) tarafından sertifikalandırıldı.

Mach 0.95'lik azami hızıyla dikkat çeken uçak, efsanevi Concorde'dan bu yana üretilen en süratli sivil hava aracı olarak havacılık tarihine geçiyor.

RAKİPSİZ MENZİL

Sınıfının lideri olan jet, 8 bin deniz mili menzili sayesinde şehirler arası kesintisiz ve uzun mesafeli uçuşlara olanak tanıyor.

41 bin feet seyir irtifasında sunduğu 2 bin 691 feetlik endüstrinin en düşük kabin basıncı, yolcuların uçuş yorgunluğunu en aza indirerek konforlu bir seyahat vadediyor.

Gelişmiş Smooth Flex Wing kanat teknolojisi ile donatılan Global 8000, devasa boyutlarına rağmen hafif bir jetle kıyaslanabilecek düzeyde üstün kalkış ve iniş performansına sahip.

Kanada ve ABD otoritelerinden aldığı onayların ardından Aralık 2025'te hizmete giren model, virüsleri ve bakterileri yüzde 99,99 oranında temizleyen hastane sınıfı filtreleme sistemleriyle de dikkat çekiyor.