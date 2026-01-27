Google Haritalar'da olmayan yer nasıl eklenir? Eksik yeri ekleme yöntemi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Google Haritalar, milyonlarca kullanıcının günlük hayatta yol bulmak, mekan keşfetmek ve adres doğrulamak için başvurduğu en popüler navigasyon uygulamalarından biri.

Ancak zaman zaman yeni açılan işletmelerin, kırsal bölgelerdeki yerleşimlerin ya da özel konumların haritada yer almadığı fark edilebiliyor.

Bu gibi durumlarda kullanıcılar, eksik bir konumu Google Haritalar’a kendilerinin ekleyip ekleyemeyeceğini merak ediyor.

Peki, haritada görünmeyen bir yer nasıl eklenir? Haritalar'da eksik konum nasıl oluşturulur?

İşte Google Haritalar’da olmayan bir konumu eklemenin pratik yolu...

GOOGLE HARİTALAR YER EKLEME ADIMLARI

Google Haritalar uygulamasını açın Telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan Google Haritalar’a giriş yapın ve Google hesabınızın açık olduğundan emin olun. Menüye girin Mobil uygulamada sağ üstteki profil fotoğrafınıza, bilgisayarda ise sol üstteki menü (≡) simgesine tıklayın. “Eksik bir yeri ekle” seçeneğini seçin Açılan menüde “Eksik bir yeri ekle” ya da “Yer ekle” seçeneğini bulun ve dokunun. Konum bilgilerini doldurun Yer adı Kategori (kafe, market, park vb.) Adres Varsa telefon numarası, web sitesi ve çalışma saatleri Haritada doğru noktayı işaretleyin Konum pinini tam doğru noktaya yerleştirmeniz, eklemenin onaylanma sürecini hızlandırır. Fotoğraf ekleyin (isteğe bağlı ama önerilir) Mekâna ait bir fotoğraf eklemek, Google’ın konumu doğrulamasına yardımcı olur. Gönder butonuna basın Bilgileri kontrol ettikten sonra gönderin.

Eklediğiniz konum, Google tarafından incelenir. Onay süreci birkaç saat ile birkaç gün arasında sürebilir.

Onaylandıktan sonra konum, Google Haritalar’da herkes tarafından görünür hale gelir.