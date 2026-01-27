YouTube'dan tepki çeken hamle: Kullanıcıların çok sevdiği bu özellik ücretli oluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Video devi YouTube, milyonlarca kullanıcının videoları hızlandırmak veya yavaşlatmak için kullandığı oynatma hızı özelliğini ücretli hale getirmeyi hedefleyen tartışmalı bir deney üzerinde çalışıyor.

Reddit'te ortaya çıkan bilgilere göre şirket, bu popüler özelliği Premium abonelik paketine dahil etmek için kullanıcıları gizli test gruplarına ayırmaya başladı.

A VE B GRUBU TESTLERİ BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre YouTube, kullanıcıları özelliğin ücretsiz kalmaya devam ettiği A grubu ve oynatma hızının Premium şartına bağlandığı B grubu olarak ikiye ayırdı.

Bu durumu fark eden bir Reddit kullanıcısı, sahip olduğu iki farklı hesapta özelliğin erişilebilirliğinin değiştiğini belirterek yeni uygulamayı doğruladı.

Halihazırda reklamsız izleme, indirme ve arka planda oynatma gibi avantajlar sunan Premium paketi, bu test başarılı olursa oynatma hızı kontrolünü de bünyesine katacak.

YouTube'un ücretsiz kullanıcıların aleyhine olan bu stratejiyi kalıcı hale getirip getirmeyeceği ise test sürecinden elde edilecek verilere göre netleşecek.