En ince iPhone Apple'ın elinde patladı: Çin'deki satışlar 200 binde kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple'ın ultra ince tasarımıyla öne çıkan yeni modeli iPhone Air, şirketin en önemli pazarlarından biri olan Çin'de beklenmedik bir başarısızlıkla karşı karşıya kaldı.

Saygın kaynaklardan Ice Universe verilerine göre, iPhone 17 serisi 17 milyon adet satılırken, iPhone Air yalnızca 200 bin adetlik satış hacmine ulaşabildi.

APPLE'DAN İNDİRİM HAMLESİ

Düşük talep nedeniyle harekete geçen Apple, Tmall üzerindeki resmi mağazasında fiyatları 2 bin yuan kadar düşürerek cihazı yaklaşık 788 dolar seviyesine çekti.

Piyasaya sürüldüğü ilk 10 haftada değerinin yüzde 47,7'sini kaybeden telefon, 2022'den bu yana en yüksek değer kaybı yaşayan model olarak kayıtlara geçti.

Kullanıcıların ilgisizliğinde cihazın sınırlı pil kapasitesi, tek hoparlörü ve tek kameraya sahip olması gibi donanım eksikliklerinin etkili olduğu düşünülüyor.

Bloomberg'den Mark Gurman ise Apple'ın bu modelden zaten düşük bir pazar payı beklediğini ve cihazı yeni teknolojiler için deneysel bir platform olarak konumlandırdığını belirtiyor.