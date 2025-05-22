Dünyanın en ince katlanabilir telefonu haziranda geliyor

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Bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen en heyecan verici katlanabilir telefonlardan biri olan Honor Magic V5, haziran ayında görücüye çıkmaya hazırlanıyor.

Honor yöneticisi Li Kun, Magic V5'in yılın ilk yarısında piyasaya sürüleceğini ve "piyasadaki en hafif ve en ince" cihaz olacağını bir kez daha doğruladı.

HONOR MAGIC V5 İNCELİK REKORUNU HEDEFLİYOR

Dünyanın en ince katlanabilir cihazı olmak için Honor Magic V5'in, 8,9 mm'den daha ince olması gerekiyor ki bu unvanı Samsung Galaxy Z Fold 7'ye kaptırmasın.

Çok ince silüetinin yanı sıra, Magic V5'in önceki modeldeki 5.150 mAh'e kıyasla çok daha büyük olan 5.950 mAh'lik bir bataryaya sahip olması bekleniyor.

Bu durum, Honor'un hem cihazı daha ince yapmayı hem de çok daha büyük bir batarya eklemeyi başarması anlamına geliyor.

Güvenilir bir kaynak olan Experience More'dan gelen yeni bir rapora göre, Honor Magic V5 gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite yonga setinden alacak. Ayrıca cihazın BeiDou uydu mesajlaşma özelliğine de sahip olacağı belirtiliyor.

Honor yetkilisinin telefonun lansmanı konusunda çok net olmamasına rağmen, Magic V5'in haziran ayında tanıtılması neredeyse kesinleşti.

Honor, önceki katlanabilir cihazlarında yaptığı gibi, Magic V5'i de önce Çin'de piyasaya sürecek ancak küresel bir sürümün de yakında gelmesi bekleniyor.