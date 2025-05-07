Dünyanın en küçük ve en hafif kablosuz robotu şekil değiştirebiliyor

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Çinli araştırmacılardan oluşan bir ekip, hem karada hem de havada hareket edebilmek için formunu değiştirebilen, dünyanın en küçük ve en hafif kablosuz robotunu üretti.

Tsinghua Üniversitesi ve Beihang Üniversitesi'nden bilim insanları, bu projede LEGO bloklarından ilham aldıklarını ve mikrorobotlarının karmaşık senaryolarda, özellikle afet kurtarma operasyonlarında etkili olabileceğine inandıklarını belirtti.

ŞEKİL DEĞİŞTİREBİLİYOR

Bu mikro şekil değiştiren robotun merkezinde, enerjiyi güce dönüştüren "şekil değiştirebilen bir aktüatör" bulunuyor.

Araştırma ekibi, bu yeni aktüatörün tıbbi cihazlar ile sanal ve artırılmış gerçeklik parçalarının geliştirilmesinde de kullanılabileceğini öne sürdü ve bulgularını Nature Machine Intelligence dergisinde yayınladı.

Sadece 9 cm uzunluğunda ve 25 gram ağırlığındaki bu şekil değiştiren robot, diğer küçük ölçekli böcek robotlarının aksine, ortama ve göreve bağlı olarak hareket modları arasında kolayca geçiş yapabiliyor.

Bu da ona mevcut diğer kablosuz kara-hava robotlarından daha fazla çevresel uyumluluk ve daha uzun pil ömrü sağlıyor.

Açık hava testlerinde mikrorobot, engellerin üzerinden uçma, güvenli iniş yapma ve ardından yer navigasyonu için karasal moda geçme gibi benzersiz yetenekler sergiledi.

Bu şekil değiştiren robot, yamaçlarda, kama biçimli yüzeylerde hareket edebiliyor ve farklı yüksekliklerdeki dar alanlarda gezinebiliyor.

Araştırmacılar, bu mikro robotun çevresel izleme, arızalı ekipman veya jeolojik keşif sahaları gibi yüksek riskli bölgelere erişim ve afet kurtarma gibi birçok alanda kullanılabileceğini öngörüyor.